小紅書女苦等7年抽中居屋「頭珠」 因一事被DQ：氣得睡不着

輪候公屋或抽中居屋被視為如中六合彩，惟即使幸運抽得居屋，隨時可能因非預計情況被DQ資格。近日居於元朗的一名35歲女子於社交平台小紅書發帖，表示自己與丈夫申請居屋7年，終於抽中「出售居者有其屋計劃單位2025（居屋2025）」前30名揀樓號碼，惟因一理由突然失去資格，直呼氣得睡不着、「幾百年都不出一次，還不如沒有」。帖文引來網民熱議，有人安慰「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」，樓主回覆「萬萬沒想到最後是這樣」，但強調自己不會放棄，明年會再嘗試抽居屋。

該位女子於小紅書發布房委會「取消居屋申請」於9月9日寄出信件，指自己與丈夫以家庭申請居屋7年，今年終於抽中「居屋2025」排頭位號碼，獲安排第30名「揀樓」，「頭珠啊，仲係第30個選樓」，夫婦以為上車在望，卻沒想到突然收到房委會來信稱取消申請資格，信件看到，被取消申請原因是「每月家庭總入息超過限額」。

網民同情「命裏無時莫強求」

樓主透露，由於丈夫於4月獲公司出花紅，導致家庭總入息超標，直呼「氣死」，「因為花紅超了。唉，抽了幾年，難得中，難得這麼前數字！無端端因為4月老公那邊出了份花紅就超了，幾百年都不出一次（花紅），還不如沒有」。她形容「平時都無花紅，無端端來的」、「氣的我昨晚都睡不着。抽了這麼多年，好不容易中了，就這樣沒了。而且還是超是一點點，那個花紅又不是每年都有」、「超了就是超了，注定無緣今次，或許今年不是最適合的，明年再來過」。