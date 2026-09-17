14歲少女涉與5男性交　科大生稱兩人協議性交當補習費

14歲少女涉與5男非法性交，今日在高等法院續審。控方證人播放第三被告、科大學生吳啟正被捕後的錄影會面。吳指與事主協商以性交代替補習費，承認知道事主未成年，但不知道確實年齡。 第三被告吳啟正在錄影會面中指當時21歲，在科技大學修讀電子工程系。他稱在交友軟件Heymandi認識事主，兩人見面前已達成共識，他為X補習數學，X則會與他性交。在2023年5月27日，他在荃灣福來邨住所為X補習約1.5至2小時，之後兩人發生性行為，被告指X幫他脫去短褲和內褲，並替他口交。吳稱兩人有使用安全套性交，期間見到安全套有血跡，懷疑X來月經，便停止性交，X其後替他手淫，吳認為事主的行為偏向主動。被問為何明知X不足16歲，仍然和她性交。吳稱是出於性需要，而且他感到孤單，希望透過性行為獲得滿足感。

辯方指被告受警員威嚇 辯方盤問當時與吳啟正進行錄影會面的警員，指4名警員一同到吳的住所進行拘捕，其中一名警員曾用力把吳按在沙發，並大聲問：「個女仔得14歲，有冇同佢搞嘢？」其後4名警員圍住吳，其中一、兩名警員指：「個女仔已經錄口供，話你做咗兩次，警方攞咗屋邨CCTV，你唔認都冇用。」吳問：「使唔使坐監呀？」有警員回應：「認咗就好小事，最多罰吓錢，下晝保釋走。」辯方又指在前往警署途中，有警員向吳說：「如果你唔認罪，令阿sir難做，唔會畀你好過。」辯方指吳是受警員的威嚇和誘使，才在錄影會面時虛構性行為的情節，警員在庭上否認辯方說法。

案中5名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，曹另被控1項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。