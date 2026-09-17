旺角平治撞警案再拘一男 涉助逃犯租酒店匿藏累拘4人

旺角彌敦道本月7日有一輛平治私家車遇查拒合作，在彌敦道狂飆撞倒至少3架車，多名警員截查下更狂飆突圍撞倒一名男警逃去，警方繼拘捕車上司機、乘客及協助司機藏匿的女友外，昨日（9月16日）再拘捕另一名涉嫌協助逃犯租借酒店的48歲男子，令案件目前累計4人落網。

警方表示，油尖警區重案組人員經進一步調查後，昨日（9月16日）在秀茂坪區拘捕一名48歲本地男子，涉嫌「協助罪犯」。調查顯示，被捕男子曾為在逃疑犯租借酒店房間匿藏。他已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。警方呼籲市民切勿隨便將身份證等借予朋友或其他人作非法用途，市民如果遇到有人企圖借用其身份以租借酒店或車輛，請提高警覺，切勿因一時大意而觸犯法例。另外，如果市民得知有人犯案並故意提供住所或任何形式的支援，亦有機會觸犯相關法例。如有懷疑，請立即與警方聯絡。

警方早前表示，懷疑涉事私家車正派送毒品，在旺角為逃避警方截查，多次衝紅燈向油麻地方向逃走，當涉事私家車駛至彌敦道與登打士街交界時，男乘客下車逃去無蹤，該車期間3次撞向其他車輛，過程中導致一名26歲警員及一名被撞私家車女乘客受傷，警方其後在紅磡發現涉事車輛，在車上檢獲2粒俗稱「偉哥」的第一類毒藥。經調查後分別在旺角拘捕一名懷疑當時向司機購買毒品的男乘客，以及在觀塘拘捕懷疑涉案男司機，以及協助他租酒店匿藏及買更換衣物的持雙程證女朋友，3名被捕人士年齡介乎19至46歲。