葵涌廣場指罵警員案表證成立10.15裁決　辯方指片段揭警先動手

葵涌廣場2樓一間二手書店，一名22歲、持有香港身份證的巴基斯坦裔男銷售員疑因爭客問題與鄰舖職員起爭執。期間有人報案求助。警員處理案件期間有人極不合作及情緒激動，最終以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕男子。(Threads)

一名持香港身份證的巴基斯坦裔男子去年8月在葵涌廣場一間二手書店外與警員爭執後被起訴，他否認襲擊在正當執行職務的警務人員罪受審。裁判官熊雪如今日(17日)在西九龍裁判法院裁定表證成立，辯方結案陳詞指，警員的證供前後矛盾，起初供稱沒有主動接觸被告，惟庭上播放相關影片後改口指有接觸，認為警員的證供並不可信，求法庭裁定被告罪名不成立。熊官將案件押後至10月15日裁決。

被告王志輝KHAN, ADEEL (22歲)，售貨員，被控在公眾地方擾亂秩序及襲警兩罪，指他於2025年8月27日在葵涌廣場2樓「夏季書店」外公眾地方，作出擾亂秩序的行為，即於上述地方大聲叫囂，而上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧破壞。另於同日同地，襲擊警員25443黃偉林。被告早前已承認擾亂秩序罪，現就襲警罪受審。