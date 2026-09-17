葵涌廣場指罵警員案表證成立10.15裁決　辯方指片段揭警先動手

一名持香港身份證的巴基斯坦裔男子去年8月在葵涌廣場一間二手書店外與警員爭執後被起訴，他否認襲擊在正當執行職務的警務人員罪受審。裁判官熊雪如今日(17日)在西九龍裁判法院裁定表證成立，辯方結案陳詞指，警員的證供前後矛盾，起初供稱沒有主動接觸被告，惟庭上播放相關影片後改口指有接觸，認為警員的證供並不可信，求法庭裁定被告罪名不成立。熊官將案件押後至10月15日裁決。
被告王志輝KHAN, ADEEL (22歲)，售貨員，被控在公眾地方擾亂秩序及襲警兩罪，指他於2025年8月27日在葵涌廣場2樓「夏季書店」外公眾地方，作出擾亂秩序的行為，即於上述地方大聲叫囂，而上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧破壞。另於同日同地，襲擊警員25443黃偉林。被告早前已承認擾亂秩序罪，現就襲警罪受審。
辯方大律師William Allan結案陳詞指，不爭議被告有作出公眾地方擾亂秩序的行為，惟強調被告沒有向警員施襲，影片所見被告沒有觸碰警員，反而警員卻多番觸碰被告。案發現場亦有不少市民圍觀，惟卻沒有街外證人給予證供，控方亦僅傳召警員作供。辯方直指，若被告確實有戳警員的胸口3次，理應會被在場人士目睹並出庭作供，可幸兩人的糾纏過程被圍觀人士拍攝下，影片能反映當時真實狀況。
播放影片後改口稱有「篤」被告
辯方另指，警員的證供前後矛盾，起初供稱沒有主動接觸被告，庭上播放相關影片後改口表示「有掂、有篤，但冇推佢」。辯方強調，警員理應尊重市民，即使被公眾指罵也不應該主動用手指戳市民，更何況警員當時持有槍械，質疑戳被告的行為是否正確。裁判官詢問後，警員解釋掂被告是為了保持距離，辯方反駁其動作令情況升溫。
案件編號：WKCC3817/2025