「2026年國家網絡安全宣傳周 – 香港分論壇」 強化網絡安全韌性 促進數字經濟發展

由數字政策辦公室主辦，香港警務處網絡安全及科技罪案調查科、香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）及香港網絡安全專業協會協辦的「2026年國家網絡安全宣傳周－香港分論壇」已圓滿舉行。論壇旨在加強香港與內地在網絡安全領域的交流與合作，促進業界分享專業知識及實踐經驗，提升公眾及機構的網絡安全意識和應對能力，攜手推動網絡安全建設，共創安全可靠的數碼環境。 論壇請來多位來自內地及香港的政府部門、業界、學術界及專業機構代表蒞臨主講，分享網絡安全發展趨勢、挑戰及實踐經驗。活動吸引超過400名來自政府部門、公共機構、資訊科技業界、教育界及不同專業界別人士參與，充分反映社會各界對網絡安全議題的高度重視。多位專家就網絡安全風險管理、創新技術應用及人才發展等範疇分享真知灼見，透過實際案例探討應對策略和實踐經驗。

創新科技及工業局局長孫東, JP

緊密對接國家規劃戰略 加快建設國際創科中心 創新科技及工業局局長孫東教授在致辭時指，國家正加速建設數字中國，香港作為國家面向世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」，在築牢網絡安全防線上與國家步調一致。特區政府將緊密對接國家「十五五」規劃戰略，加快建設國際創新科技中心，並深入實施「人工智能+」行動。高質量發展依賴創新科技推動，並建立在堅實穩固的網絡安全基石之上。香港互聯網註冊管理有限公司主席李帆風則指，網絡安全為促進經濟高質量發展、保障公共服務穩定運作及維護社會整體利益的重要基礎。提升網絡安全水平不僅是技術課題，更需要政府、業界、學術界及社會各界共同參與和協作。HKIRC將繼續推動網絡安全文化建設、人才培育及技術交流，深化跨行業及跨地域合作，共同提升社會整體網絡安全韌性。

香港互聯網註冊管理有限公司主席李帆風

現場更設網絡安全技術展區，匯聚內地及香港多家網絡安全機構及企業，展示多項創新網絡安全技術及解決方案，包括入侵偵測系統、加密通訊技術、身份認證方案，以及人工智能在網絡安全領域的應用等，讓與會者深入了解網絡安全領域的最新發展，並探討如何運用創新科技提升風險防範、監測預警及應急應變能力。 助提升網絡安全意識 支持數字經濟發展 作為本地互聯網及網絡基礎設施的重要管理機構，HKIRC今年推出「安全AI@職場賦能計劃」，協助企業及機構加深了解人工智能相關風險及安全應用實務，提升員工在應用人工智能技術時的風險管理意識和能力。同時，HKIRC進一步升級「網絡防禦一站通+」計劃，為中小企、學校及非政府機構等提供更全面及具持續性的網絡安全支援服務，協助提升其網絡安全防護水平及應變能力。HKIRC期望推動各界從源頭加強網絡安全意識，提升機構及個人的風險管理及應對能力，攜手構建更具韌性的網絡安全生態。此外，HKIRC將繼續與政府、業界及社會各界保持緊密合作，推動網絡安全發展，建設安全、可信及具韌性的數碼環境，為香港數字經濟持續發展提供堅實支撐。

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