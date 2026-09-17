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出版：2026-Sep-17 18:38
更新：2026-Sep-17 18:38

基孔肯雅熱｜55歲女患者居於大角咀利得街　曾在附近公園一帶被蚊叮咬

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55歲女感染基孔肯雅熱，居於大角咀利得街，為今年首宗本地個案。

55歲女感染基孔肯雅熱，居於大角咀利得街，為今年首宗本地個案。

衞生署衞生防護中心正調查一宗本地基孔肯雅熱個案，並正聯同政府多個部門採取適當防控措施，減低本地傳播的風險。中心提醒市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。避免蚊子叮咬和防止蚊蟲滋生是有效預防基孔肯雅熱的方法。

個案涉及一名55歲女子，住所位於大角咀利得街。初步調查顯示，她於本月7日出現發燒、頭痛、手指和手腕關節疼痛，其後面部及身體出現紅疹，昨日(16)到伊利沙伯醫院求醫，同日獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

上述個案為今年首宗本地個案

初步調查亦顯示，病人於潛伏期(826日至95)內沒有外遊，屬本地感染個案。她在潛伏期內大部分時間留在家中，亦會經常在住所附近活動。她記憶所及，曾在住所、櫻桃街公園和樂群街公園一帶被蚊叮咬。她有一名家居接觸者，現時沒有病徵。中心已按流行病學調查及風險評估進行防控工作，包括為其家居接觸者提供醫學監察及健康建議。如有需要，中心會安排化驗檢測。流行病學調查仍然繼續進行。

計及上述個案，今年暫時累計錄得3宗基孔肯雅熱確診個案，包括一宗本地個案及兩宗輸入個案。本港去年錄得82宗基孔肯雅熱確診個案中，11宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

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