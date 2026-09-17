基孔肯雅熱｜55歲女患者居於大角咀利得街　曾在附近公園一帶被蚊叮咬

衞生署衞生防護中心正調查一宗本地基孔肯雅熱個案，並正聯同政府多個部門採取適當防控措施，減低本地傳播的風險。中心提醒市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。避免蚊子叮咬和防止蚊蟲滋生是有效預防基孔肯雅熱的方法。

個案涉及一名55歲女子，住所位於大角咀利得街。初步調查顯示，她於本月7日出現發燒、頭痛、手指和手腕關節疼痛，其後面部及身體出現紅疹，昨日(16日)到伊利沙伯醫院求醫，同日獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。