施政報告2026｜建AI「城市大腦」 司長陳國基澄清：絕非用作個人監控或捉賊

政府於新一份施政報告及首份五年規劃中提及，將研究建設「AI城市大腦」以連結各部門數據以提升治理效率。 政務司司長陳國基今日表示，城市大腦是用於城市管理的工作，例如交通情況、山泥傾瀉、水浸及水管爆裂等民生與城市狀況，強調系統「唔係去監控個人，絕對不是用作個人監控、捉賊或偵查犯罪。」。 政務司司長陳國基與保安局局長鄧炳強出席香港第一個五年規劃和施政報告相關措施記者會，期間陳國基介紹AI城市大腦系統時表示，系統首階段預計成本為兩億元，當局目標在2028年第一季完成首階段系統建設，並在2028年第三季優先完成接駁1823與應急相關的系統數據。當局已參考上海、杭州的做法，料系統全面成熟需時要6至9年時間。

他續指，​系統首階段將以「政府雲」作為系統底座，並應用於保安局「緊急事故監察及支援中心」；優先將木工程署的「AI山泥傾瀉警告系統」、渠務署的「AI水浸監察系統」、運輸署的「實時交通燈號調節系統」，以及路政署的「水浸預警系統系統數據接入其中； 政府第一步是先做好內部部門系統連接，及後先考慮邀請私人機構加入。 陳國基強調，AI城市大腦是管理城市的系統，處理並預防交通、水管爆裂、水浸等情況,他相信，未來藉由AI系統的實時監測與預測，燈號可更具彈性地自動調節，有效疏導車流、減少道路擠塞，「市民會感受(生活)都有好大嘅唔同」。

999緊急求助電話新增實時提供聲、影、畫資料 另外，鄧炳強亦解說999緊急求助電話服務的升級方向，指999系統預計於2028年新增實時提供聲、影、畫資料的功能，能將相關報案資訊即時傳送至999控制中心。若發生火警或屋宇坍塌等重大事故，系統亦可第一時間通知消防處以加快調配救援。此外，新技術還包含來電智能分流機制，在重大事故或線路繁忙期間優先處理危急個案。 被問到五年規劃提及「強化頂層設計」，是否會有新的政治架構，鄧炳強回應指，這並非要架設全新的管理機構，而是透過強化國安委秘書處工作，落實更緊密的跨部門配合與協同應變。