施政報告2026｜洪水橋大學城26公頃用地推出 不排除增大學城總面積

新一份施政報告公布北都大學城的規劃，分別為新田、洪水橋及打鼓嶺大學城，校園區總面積增至300公頃。政府率先推出洪水橋大學城佔地合共26公頃的用地，讓合資格院校申請建設校舍，本年底截止申請，最快明年有院校進駐園區。對於大學城的名稱和面積有改變，陳國基指會一直作檢討和更改，強調會因應發展需要而更改。對於政府評審院校的準則，陳國基指申請院校須符合特定條件，包括聚焦前沿跨學科研究、與區內產業深度合作等。

政府自2023年提出北都大學城，面積由最初的60公頃，增至100公頃，最新增至300公頃。政府昨進一步公開3個大學城的面積，新田大學城約100公頃，洪水橋大學城約26公頃，打鼓嶺大學城約180公頃。陳國基表示，3個大學城各有側重，而共同目標都是讓香港教育和科研做大做強，與本地以至大灣區的產業鏈、供應鏈和市場對接，為香港注入發展動能。 政府今日(17日)宣布率先推出洪水橋大學城合共26公頃用地，供合資格院校申請，並預留100億元貸款。教育局長蔡若蓮介紹3幅校園用地的細節，3個區域用地面積分別佔16.5公頃、5.3公頃，以及4.4公頓；位於屯馬線洪水橋站以西、洪水橋以北，以及鄰近現代物流圈。3幅用地的最高地積均為5，院校可以只申請一個區域或多個區域，以興建永久校舍、重置現有校舍、建設學生宿舍等。

申請入駐的院校必須聚焦前沿跨學科研究，並要配合大灣區關鍵產業、學術和技術的需求，帶動區域整體發展；院校亦需要在課程發展、教與學、實習及應用研究等範疇與區內產業深度合作，培育產業發展所需的人才；也要加強與內地及海外知名院校合作，以及與業界龍頭企業聯繫和協作。

料明年初公布申請結果 教育局將於下周舉行簡介會。用地申請將於今年12月31日截止，有關用地將以私人協約方式批出，收取象徵式地價。陳國基將主持專責審批小組，審批學校提交的建議書，以及批核用地及貸款，申請結果於明年初公布。 對於大學城名稱及定位改變，陳國基指，更改名稱能夠更加準確反映大學城的新範圍，又指政府會視乎實際情況而調整，並非一成不變。對於將來大學城面積為何會增加及將來會否繼續增，陳國基稱，此前聽取不同意見，亦參觀過內地和海外園區，汲取經驗，表示將來亦可能有微調。

陳國基又指，無硬性設定進駐院校數目或貸款上限，評審時會綜合考量建議書整體質素，包括可行的財務方案，亦會重點考慮院校能否達到上述提及的條件。 對於大學城用地申請若優先考慮毋須貸款的申請，會否對資源較少大學不公，陳國基回應指，貸款與否只是其中一個因素，亦會考慮推動香港成為教育樞紐，或能否與大灣區合作等。