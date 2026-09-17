中秋節2026｜維園一連11日綵燈會晚上亮燈　有港式奶茶咖喱魚蛋造型綵燈 (多圖)

中秋節將至，康文署在銅鑼灣維多利亞公園舉行為期11日的中秋綵燈會，旅發局同期亦在維園舉行「國際中秋綵燈匯」，展示超過3,000盞來自20個國家及地區的特色綵燈。文化體育及旅遊局局長羅淑佩稱，今年是旅發局首次為傳統的中秋節注入世界各地的文化元素，舉辦別具特色的國際中秋盛會。

展示國家級非物質文化遺產

維園的康文署和旅發局綵燈會一連11日舉行，每晚6時半起亮燈至晚上11時，下周五中秋節正日更會延長亮燈至午夜12時。身穿旗袍的羅淑佩在「國際中秋綵燈匯」開幕禮致辭稱，場內展示的4組南京秦淮綵燈，屬國家級非物質文化遺產，推介市民和旅客可認識這項逾千年歷史的傳統藝術，又稱綵燈盛會匯聚歷史悠久的秦淮燈、來自世界各地的特色綵燈，以及香港地道手工燈籠，為旅客呈獻節慶體驗。

至於康文署的中秋綵燈會就以香港的獨特風情為主題，融入本地文化風貌，包括雞蛋仔、港式奶茶、咖喱魚蛋等地道美食造型綵燈，並加入趣緻的笑臉傳遞節慶喜悅。傳統花燈方面，由資深紮作師傅許嘉雄製作，以兔子擁抱巨型月亮、彈唱南音、手舞獅頭燈籠的場景，讓遊人在節日喜慶氣氛中，感受非物質文化遺產手作的溫度。康文署預計，今年活動會吸引55萬人次到場。