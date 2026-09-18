am智庫｜港首個五年規劃 施永青：北都近千公頃地助解深層困境 派錢難解不生育死結

新一份施政報告聯同本港首個「五年規劃」周三已正式公布，中原集團創辦人施永青接受專訪時指出，政府下決心發展北部都會區(北都)，提供上千公頃土地，將有助香港擺脫長期以來土地不足的困境，解決公屋及居屋輪候問題。

擺脫巧婦難為無米之炊 新一份施政報告與「香港第一個五年規劃」均明確提出加速北都建設，包括推動新田及洪水橋的大學城發展，在2030年熟地預計大幅提升至900公頃，住宅供應亦會增至7萬伙，並引入更高居住標準。 施永青表示，香港過往發展受制於土地不足，根源在於過往造地工作滯後，現在北都有近千公頃土地，如果利用得好，首先可以在公屋和居屋方面徹底解決問題。 他分析，公營及居屋市場毋須考慮私樓市場的負擔能力，只要政府肯投入資源即可落地。有了土地資源，其他資金與技術問題相對容易解決，這對劏房戶及承受高昂租金負擔的基層市民而言，無疑是一大福音。

政府又確立了未來十年的房屋供應規劃以「四三三」比例為基礎，即四成出租公屋、三成資助出售房屋及三成私人住宅。施永青認為，此比例與過去的「七三比」(七成資助房屋、三成私樓)方向一致，但將出租與出售房屋的比例清晰化。他建議，隨著本港經濟改善及基層收入提升，政府未來可考慮逐步提高資助出售房屋的比例，如調至「三四三」或「二五三」，反映市民有能力憑個人努力置業。

基建陸續動工 增強發展商投標信心 對於本港發展商在北都首個片區招標時態度偏向觀望，他認為實屬正常，並解釋，片區開發涉及土地面積大、投入資金多、發展周期長，風險相對較高。過往本港地產商習慣「一小塊一小塊地發展」，且政府與業界皆缺乏大片區開發的經驗。 不過，他認為隨著政府在「五年規劃」中確立明確方向，各項交通鐵路及基礎設施相繼開工，業界信心正陸續建立，預期未來將有更多發展商參與投標，並建議政府可將部分土地拆細，讓中小型發展商亦有機會參與，促進市場氣氛。

至於私人市場方面，施永青指出，政府本次未有推出刺激樓市的措施屬明智之舉。現時市場具備自發調節能力，不需要年年出新政，政策能維持穩定運作對市場更為有利。

派錢鼓勵生育「未對症下藥」 除了房屋與土地政策，《施政報告》亦延續並強化多項鼓勵生育措施，包括延續每胎2萬元津貼，以及育有新生嬰兒的白表家庭申請者，其按揭成數提升至95%等優惠。 然而，施永青對此類經濟誘因的成效持保留態度。他指出，日韓及新加坡等國均推出過各類生育津貼，但效果並不顯著，原因在於政策未能「對症下藥」。他解釋，傳統社會中生育帶有家族使命與倫理壓力，女性缺乏選擇權。而現代社會中生育成為女性的個人選擇，自然會有相當一部分人選擇不生。

他補充，西方如美國近年有部分地區收緊女性墮胎權，客觀上是在限制生育自主權，雖然做法引發爭議，但從人口結構角度來看，反映出要從根源解決生育率問題，牽涉更深層次的社會與觀念變革。