施政報告2026｜999熱線升級支援聲影畫 建「AI城市大腦」 陳國基：非個人監控

新一份施政報告及五年規劃中研究建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，以連結各部門數據提升治理效率。政務司長陳國基表示，系統旨在處理交通、山泥傾瀉、水浸及水管爆裂等民生狀況，強調系統「唔係去監控個人，絕對不是用作個人監控、捉賊或偵查犯罪」。另外，999緊急求助電話服務亦會升級，將新增實時提供聲、影、畫資料的功能。

陳國基昨出席記者會介紹施政報告提出的措施，提到AI城市大腦系統首階段預計成本為兩億元，當局目標在2028年第一季完成首階段系統建設，並在同年第三季優先完成接駁1823與應急相關的系統數據。當局已參考上海、杭州的做法，料系統全面成熟需6至9年時間。