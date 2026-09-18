施政報告2026｜999熱線升級支援聲影畫 建「AI城市大腦」 陳國基：非個人監控

新一份施政報告及五年規劃中研究建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，以連結各部門數據提升治理效率。政務司長陳國基表示，系統旨在處理交通、山泥傾瀉、水浸及水管爆裂等民生狀況，強調系統「唔係去監控個人，絕對不是用作個人監控、捉賊或偵查犯罪」。另外，999緊急求助電話服務亦會升級，將新增實時提供聲、影、畫資料的功能。
陳國基昨出席記者會介紹施政報告提出的措施，提到AI城市大腦系統首階段預計成本為兩億元，當局目標在2028年第一季完成首階段系統建設，並在同年第三季優先完成接駁1823與應急相關的系統數據。當局已參考上海、杭州的做法，料系統全面成熟需6至9年時間。
他續指，系統首階段將以「政府雲」作為系統底座，並應用於保安局「緊急事故監察及支援中心」；優先將「AI山泥傾瀉警告系統」、「AI水浸監察系統」、「實時交通燈號調節系統」，以及「水浸預警系統」等數據納入其中；政府第一步是先做好內部部門系統連接，及後考慮邀請私人機構納入。
999系統於2028年升級
另外，保安局長鄧炳強亦解說999緊急求助電話服務的升級方向，指999系統預計於2028年新增實時提供聲、影、畫資料的功能，能將相關報案資訊即時傳送至999控制中心。若發生火警或屋宇坍塌等重大事故，系統亦可第一時間通知消防處以加快調配救援。此外，新技術還包含來電智能分流機制，在重大事故或線路繁忙期間優先處理危急個案。