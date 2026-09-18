失業率升至3.8%近月新高 工會促設專場招聘 助基層就業

本港失業率上升，6月至8月最新失業率達3.8%，較5月至7月高0.1個百分點，高於市場預期，失業人數增至15.3萬人。多數主要經濟行業的失業率均錄得升幅，其中餐飲服務活動業升幅較為明顯，失業率達6.8%。工聯會建議，政府針對建造及餐飲等失業率偏高行業，加開大型專場招聘會，並推動企業與培訓機構，確保本地人才培訓配合市場需求。 統計處昨公布最新勞動人口統計數字，今年6月至8月經季節性調整的失業率上升至 3.8%，較5月至7月上升0.1個百分點；就業不足率則由1.7%升至1.9%。至於失業人數由14.57萬人增至15.39萬人，增加約8,200人；就業不足人數則由6.62萬人增至7.21萬人，增加約5,900人。

青年失業率高企 餐飲業升幅明顯 按行業分析，樓房裝飾、修葺及保養業情況最差，失業率由7.7%升至8.1%；多數主要經濟行業的失業率均錄得升幅，其中餐飲服務活動業升幅較為明顯，失業率由6.3%升至6.8%；就業不足率上升主要來自餐飲服務活動業及建造業；按年齡層劃分，青年失業率仍高企，20至29歲群組失業率由今年2至4月的6.8%，增至6至8月的9.1%，亦較去年同期的7.9%，增加1.2個百分點。 總就業人數由364.76萬人，增至365.2萬人，增加約4,400人；總勞動人口由379.33萬人增至380.59萬人，增加約1.26萬人。

孫玉菡：關注外圍因素對招聘影響 勞福局長孫玉菡指，展望未來本地經濟繼續擴張，預期為整體勞工市場提供支持，但不同行業就業情況仍取決於經營環境，外圍不確定因素對企業招聘意欲的潛在影響仍值得關注。 工聯會權益委員會表示，較多基層崗位失業率略有上升，建議政府針對失業率偏高的建造、餐飲及零售業，加開大型專場招聘會、建立僱主與工友直接配對平台；同時推動企業與培訓機構深度合作，確保本地人才培訓配合市場需求，並透過行業轉型配對計劃協助工友順利轉型。