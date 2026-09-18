參與高風險投資欠債百萬 妻子遭斬傷重亡 五旬IT男涉謀殺被捕

柴灣杏花邨發生謀殺案。一名51歲從事IT行業的男子，懷疑因進行高風險投資欠下逾百萬元債務，與53歲妻子常因此起衝突。兩人前日疑因事再起爭拗，有人涉嫌於單位內以廚刀斬向妻子，至同日晚上到九龍城警署自首。警方及救援人員趕赴到涉案單位發現，女事主當場證實死亡。男子涉嫌謀殺被捕。

涉事夫婦分別為51歲姓黃男子及53歲姓黃女子，二人育有兩子，分別15歲及22歲。據報，涉案家庭以月租逾2萬元租用涉案單位，死者是家庭主婦，疑兇為IT從業員，據指收入穩定。警方初步調查發現，疑犯近日進行高風險投資欠債逾百萬元，夫婦為此常起爭執，關係變差。警方在案發現場檢獲一把廚刀，疑與案有關。 警方東區警區助理指揮官(刑事)警司關晉廷昨交代案情，指前晚約7時30分，涉案男子到九龍城警署自首，表示較早前在杏花邨單位內，涉用刀襲擊妻子。警方隨即派員到單位調查，破門入屋後發現女事主倒臥在主人房床上，經救護員檢查證實當場死亡。

法醫初步檢查發現女事主身上有多處刀傷，包括頸部、腰及手。其中頸部傷口約為4厘米，腰部傷口則闊逾10厘米；相信案發時間是前日清晨至日間時分，當時兩人同在房間內，有人涉用廚刀向妻子施襲。警方稍後安排剖屍，以確定女事主真正死因及死亡時間。警方指涉案家庭沒有家暴或糾紛紀錄，暫亦未發現有精神病紀錄，正調查案中行兇動機。 和諧之家︰有需要人士及早求助 和諧之家就事件表示深感痛心，並向死者家屬及受事件影響人士致以慰問。機構指，債務、失業及經濟困難等壓力，或會對個人情緒及家庭關係造成衝擊，但無論面對多大壓力，暴力都不能成為傷害家人的藉口。

和諧之家提醒市民留意家庭危機警號，包括伴侶爭執頻密、因財務問題持續衝突、情緒或行為明顯轉變，以及出現威嚇、控制或暴力行為等。若感到受威脅或擔心人身安全，應盡快離開危險環境，並向警方或專業機構求助，呼籲有需要人士及早求助，避免悲劇重演。該會提供女士、男士及伴侶輔導、治療小組、法律諮詢及情緒支援等服務。有需要人士可致電：24小時婦女求助熱線(2522 0434)和MAN(男士)熱線(2295 1386)。