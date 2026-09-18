施政報告2026｜人力推算中期更新報告下周公布 孫玉菡：2028年料仍欠13萬人力

陳國基、張國鈞、蔡若蓮及孫玉菡昨日舉行記者會，講解香港首個五年規劃及《施政報告》相關內容。(周令知攝)

政府公布香港第一個五年規劃及新一份施政報告，提出多項人才與教育新措施，冀應對勞動力短缺、支援青年就業，以及打造國際教育樞紐等。勞福局長孫玉菡表示，政府最新中期人力推算顯示，香港於2028年仍將面對人力短缺，但缺口已由兩年前估計的18萬人收窄至約13萬人，局方將於下周公布報告詳細內容。

孫玉菡指，人力短缺收窄原因，包括經濟結構轉變、人工智能(AI)發展影響人力需求，以及人才政策發揮成效。他稱，若沒有相關人才及人力政策，估計屆時人力短缺可達30萬人。