施政報告2026｜人力推算中期更新報告下周公布 孫玉菡：2028年料仍欠13萬人力

政府公布香港第一個五年規劃及新一份施政報告，提出多項人才與教育新措施，冀應對勞動力短缺、支援青年就業，以及打造國際教育樞紐等。勞福局長孫玉菡表示，政府最新中期人力推算顯示，香港於2028年仍將面對人力短缺，但缺口已由兩年前估計的18萬人收窄至約13萬人，局方將於下周公布報告詳細內容。
孫玉菡指，人力短缺收窄原因，包括經濟結構轉變、人工智能(AI)發展影響人力需求，以及人才政策發揮成效。他稱，若沒有相關人才及人力政策，估計屆時人力短缺可達30萬人。
人才措施方面，政府將持續更新人才清單，加入AI等新興領域的人才需求。同時放寬高才創業人士續簽安排，獲數碼港、科學園或港深創新及科技園認可的初創企業負責人，續簽時毋須提交公司收入證明，以配合初創企業早期發展模式。但就近年有人涉嫌以虛假學歷申請「高才通」等簽證來港，他強調，提交虛假學歷文件是嚴重的違法行為，入境處一直嚴格把關，現時已在申請階段引入第三方學歷認證機制，從源頭確保資料真實無誤；對於早期發現的個案，當局亦已透過調查依法追究刑事責任。
另外，施政報告提出今個學年推出「匯流升級」計劃，公帑資助支援合適的中小學合併，教育局長蔡若蓮昨稱希望學校及早整合資源。她強調，「匯流升級」並非為「救校」或收生不足學校而設，而是希望透過政策「拆牆鬆綁」及優化資源配置，為辦學團體提供更多便利措施和誘因，鼓勵主動整合學校資源，打造更有規模、更具質素及更有效率的優質學校。