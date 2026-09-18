施政報告2026｜市民嘆育兒背經濟壓力 李家超：盡力塑友善生育環境

新一份《施政報告》推出11項措施鼓勵生育，行政長官李家超稱，生育是個人的重要決定，坦言扭轉趨勢不易但政府會盡力協助。有失業逾年的聽眾表明不想害下一代而拒絕生育，亦有市民稱育兒面對重大經濟壓力，李家超強調會盡力營造整體生育友善環境。 出生率持續低迷，政府新一份《施政報告》提出11項「組合拳」措施鼓勵生育，包括延續兩萬元新生嬰兒獎勵金、第二胎起獎金「加碼」至3萬元、引入累進子女免稅額等。昨有聽眾在電台聯播節目訴說生育與否的難處，已失業數年的市民張先生稱看不到將來、大部分港人都對未來缺乏信心，「生活咁困難，我都唔想害咗下一代。」四孩之父楊先生稱育兒面對重大經濟壓力，不解為何停止2,500元學生津貼，促政府營造宜居及鼓勵小孩多元發展的環境。

無差別花公帑催生育非最佳 李家超表示，政府會盡力推動整體經濟發展，青年亦有不同出路，惟經濟轉型下不同行業發展有快有慢，政府會協助部分行業升級轉型，又稱無差別用公帑未必最好，重申營造友善生育環境須對症下藥、資源要用得其所，「邊個人敢保證，我哋俾咗某一個數額就會有幾多個新嘅BB？冇人答到。」他強調，政府會繼續致力營造綜合性生育友善環境，又比喻政府興建世界一流的跑道後，雖然無興趣者仍不想跑步，但當局會在政策上吸引更多人跑。

人工智能(AI)發展迅速，李家超稱過度依賴AI或導致年輕人脫離現實社群，政府在參考不同地方做法之餘，亦希望首要從教育入手。他又透露，自己有近一半工作會用AI，如協助釐清概念及了解國際經驗，但強調政府使用公共AI時非常謹慎，必須防範資料外洩風險。 推AI普及如以前教用手機 有立法會議員在五年規劃及《施政報告》特首答問會關注AI發展，工聯會吳秋北問如何協助打工仔追上AI發展，社福界陳文宜就支持成立社福AI實驗室，期望新建的社福數據分享平台可納入更多公共機構數據。李家超稱，當局推動AI教育普及化就如以前教社會用手提電話一樣，但過程須知道風險所在。他又說，社福對象涵蓋長者、青年、兒童及單親家庭等類別，科技及AI能幫助設計具針對性方案，比增加撥款更有效。