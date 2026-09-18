夾公仔店「黑白雙煞」撬機掠80公仔 警查天眼拘28歲男賊(有片)

兩名男子凌晨闖夾公仔店盜竊，用鐵筆撬開兩部夾公仔機擸走櫃內數十隻公仔放入4個尼龍袋後逃去。店舖負責人公開片段，懸紅10萬元緝拿兩賊。(香港三爪夾公仔綜合交流區FB)

警方表示周四凌晨3時27分接報，大圍積壽里8至12號一間夾公仔機舖，兩名男子撬開夾公仔機，盜去80隻公仔，案件交由沙田警區刑事調查隊跟進。警方及後於周五(18日)表示，周四接獲一名店舖女負責人報案，指發現其位於積壽里的店舖被人盜去一批公仔。經深入調查和情報分析，以及翻查大量包括「銳眼計劃」下的閉路電視片段後，警方周五下午於沙田區拘捕一名28歲的本地男子，涉嫌「盜竊」。該名被捕男子現正被保釋候查。

社交平台流傳一段夾公仔店「天眼」片段，周四（17日）凌晨兩名分別穿着黑色及白色上衣、戴帽及口罩的男子凌晨闖夾公仔店盜竊，4分鐘內利用鐵筆撬開兩部夾公仔機，擸走櫃內數十隻公仔放入4個尼龍袋後逃去。店舖負責人公開片段，懸紅10萬元緝拿兩賊。

店方懸紅10萬追緝

閉路電視片段長約4分鐘，事發於周四(17日)凌晨3時22分，兩人闖入夾公仔店，黑衣男手持一支約兩呎長的鐵筆，白衣男則攜雨傘並攜帶尼龍袋。黑衣男一開始撬門不成功，白衣男如「師父教徒弟」，示範如何插向鎖頭位置撬門，二人接力嘗試，黑衣男終於將機門撬開。白衣男隨即將機內的公仔掃入尼龍袋。

隨後黑衣男轉攻旁邊另一部機，約40秒後再度撬開機門，惟最終未撬開第三部放模型玩具的公仔機。兩人最終將兩機、合共數十隻公仔「清空」全部擸走裝進4個尼龍袋，「滿載而歸」後逃去，片段亦至此完結。