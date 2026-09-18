被問會否遷居北都？　甯漢豪：不需每個地方都去住表支持

對於本港首份五年規劃提出，到2030年北都熟地產出量達900公頃。發展局局長甯漢豪今早(18日)在電台節目表示，目前進展良好，未來幾年會提速造熟地，已經獲得撥款在很多地方開展工程，有些地方則準備申請撥款，有信心達成指標。如果立法會通過《北部都會區發展條例草案》，措施可以拆牆鬆綁，日後造地可以更快和更多，形容會更有底氣。
有聽眾經主持問甯漢豪，會否搬入北都居住以示支持。甯漢豪回應作為負責做北都規劃的政府人員，很期待見到北都出現。她強調香港有很多好地方，作為發展局局長都很支持，「那我是否要每個地方都要居住才顯示我的支持呢？那我覺得又不需要這樣。」
與商界溝通被標籤「勾結」觀念不正確
甯漢豪又指，未來推出產業用地前，需要了解潛在願意參與的企業需要，就用地規劃初步方案徵集意見，收集意見後調教條件，其後再公開招標。以往多數是政府自行訂定發展參數後直接招標，諮詢多偏重於公眾參與，因為以往政府與商界溝通，容易被社會標籤為「勾結」，但有關觀念並不正確，強調了解市場需求與維持招標公平並無衝突，最重要是招標條件公開，讓大家競投。如果做好前期溝通工作，項目流標風險將大大減少，如果明知有很大流標風險而「硬推」是浪費氣力。