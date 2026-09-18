被問會否遷居北都？　甯漢豪：不需每個地方都去住表支持

被問到會否遷居北都，甯漢豪表示不需要每個地方都去住以表示支持。(資料圖片)

對於本港首份五年規劃提出，到2030年北都熟地產出量達900公頃。發展局局長甯漢豪今早(18日)在電台節目表示，目前進展良好，未來幾年會提速造熟地，已經獲得撥款在很多地方開展工程，有些地方則準備申請撥款，有信心達成指標。如果立法會通過《北部都會區發展條例草案》，措施可以拆牆鬆綁，日後造地可以更快和更多，形容會更有底氣。

有聽眾經主持問甯漢豪，會否搬入北都居住以示支持。甯漢豪回應作為負責做北都規劃的政府人員，很期待見到北都出現。她強調香港有很多好地方，作為發展局局長都很支持，「那我是否要每個地方都要居住才顯示我的支持呢？那我覺得又不需要這樣。」