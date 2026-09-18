中環內地遊客多付車資求退款　八旬翁與城巴車長衝突先後倒地

網上流傳數段影片，中環碼頭巴士總站周四（17日）疑發生乘客與車長糾紛。一對父女在內的3名內地男女由尖沙咀乘搭巴士前往中環，到站後聲稱多付車資要求退款，與車長爭執。一名81歲男乘客一度情緒激動，與車長先後倒在地上。

網上流傳數段影片，中環碼頭巴士總站周四（17日）疑發生乘客與車長糾紛。一對父女在內的3名內地男女由尖沙咀乘搭巴士前往中環，到站後聲稱多付車資要求退款，與車長爭執。一名81歲男乘客一度情緒激動，與車長先後倒在地上。警方到場調查，案件最初列作「襲擊」，其後證實涉及車費問題引起的誤會，改列「糾紛」跟進。

現場為民光街中環碼頭巴士總站。流傳影片兩女一男與一名車長理論，有人聲稱乘車時多付車資要求即場取回款項。車長解釋退款問題須致電公司跟進，未能即場處理。雙方繼續爭論，其間一名自稱80歲的男子情緒激動突然走向車長，同行女子制止，現場爆發口角。老翁再次走近車長作勢向前推，車長隨即倒地。其中一名同行女子其後跨過倒地車長，在附近坐下後站起。八旬翁亦自行躺在車長旁邊，一度伸手觸碰車長臉頰。現場人士擔心車長再受傷，隨即喝止，並報案聲稱有人遇襲。

警方表示，事發於昨日下午約6時，一名43歲內地女子與其81歲父親在尖沙咀登上一輛前往民光街中環碼頭的巴士。有人聲稱多付車資，要求車長退回款項，雙方因而發生爭執。涉事車長報稱受傷，清醒由救護車送院治理。警方經初步調查後，證實事件源於車費問題所引起的誤會及爭執，案件由原來的「襲擊」改列為「糾紛」跟進。

有機制處理錯付車資 城巴籲乘客互相尊重

城巴回覆指，周四晚上近7時，一名車長於中環碼頭巴士總站處理一宗「H2K夜賞香港」路線的車資事件期間，被推倒地上受輕傷，送院接受治理。初步調查顯示，有乘客懷疑在使用手機為同行人士支付車資期間，掃描多於所需繳付的車資數目。車長隨即向乘客提供顧客服務部聯絡資料，以便其辦理退款程序，及後有人情緒激動。城巴設有既定機制處理錯付車資個案，並會按機制審視每宗個案細節以作出適當的退款安排，呼籲乘客互相尊重，並配合前線員工的指示。