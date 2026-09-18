施政報告2026｜失業率升至3.8%　孫玉菡：畢業生就業難AI是頗大因素

最新失業率升至3.8%。勞工及福利局局長孫玉菡今早(18日)在電台節目表示，雖然失業率在國際間仍屬低水平，但當局留意到畢業生尋找工作較以往難，理解除經濟轉型因素外，人工智能AI都是頗大因素，認為很多僱主未看通前景而觀望，亦有企業已大力投放AI。

推「畢業生就業啟航計劃」冀給予機會

孫玉菡提到，年輕人的就業問題是現時較大挑戰，當局見到有兩大群組需要設法幫助，包括年輕人及文員職系，並無大學資歷及45至54歲的群組。由於AI出現，很多重複性工種有機會改變，相關人士要想辦法再培訓技能，提升競爭力。此外，施政報告推出「畢業生就業啟航計劃」，有關計劃在企業的現有職位上，創造一萬個額外職位，分兩年推出。政府將補貼受聘青年三分之一的薪金，上限每月6,000元，資助期最長半年，限29歲以下的香港永久居民申請。被問到會否擔心資助後會有解僱潮，他指若政府不介入，年輕人或連入職場機會都沒有，因此是想幫年輕人先投入職場。