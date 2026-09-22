【繞場一週】馬會慈善信託基金審批捐助30億港元　支持生命健康科技教研大樓落戶北都

為對接國家「十五五規劃」綱要及配合香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃，香港賽馬會欣然宣佈，其慈善信託基金原則上審批捐助30億港元，支持於北部都會區大學城興建一座生命健康科技教研大樓。這亦響應香港特別行政區行政長官李家超於9月16日發表的《施政報告》提出，將於北部都會區興建綜合教學科研大樓，專注教育和科學交流及科研人才培育，提供設施予院校使用。 香港賽馬會主席廖長江表示：「2026年是『十五五規劃』的開局之年，2027年則迎來香港特別行政區成立三十周年，馬會作為愛國愛港的世界級馬匹運動機構，以及慈善捐助機構，站在這重要歷史節點，我們十分榮幸與香港特區政府攜手合作，為香港的繁榮穩定謀劃長遠發展，延續由治及興的新篇章。」

生命健康科技教研大樓坐落在河套區香港園區，將提供超過30,000平方米的總樓面面積。作為北都大學城的一部分，大樓會發揮催化劑作用，將健康領域的創新轉化為切實可行的解決方案，從而營造有利環境，培育科研人才，惠及廣大社會。 大樓的成立和發展方向與國家及香港的政策方向高度契合，配合國家「十五五規劃」，以及香港特別行政區政府推進河套區香港園區發展、打造全球高端人才集聚高地的願景。 這座新大樓體現了馬會一直以來致力培育人才的長遠承擔。例如，於2021年推出的「賽馬會創科實驗室計劃」，透過支持設立世界級科研實驗室，吸引頂尖科研人才、培育創科力量，並推動科研發現轉化為具社會效益的實際方案。延續這份承擔，馬會其後於2024年推出「賽馬會新晉創科學者獎學金」，為具潛質的青年研究人員提供研究資助、能力建設及接觸業界的機會，協助他們將創新意念轉化為具影響力的實際應用。此外，馬會亦支持香港城市大學興建「賽馬會健康一體化大樓」，進一步推動動物醫學與生命科學的跨學科教育及研究。這些項目充分展現馬會致力與政府、學術界及科研機構攜手合作，將學習成果及創新轉化為具體可行的解決方案，服務廣大社會。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對生命健康科技教研大樓的支持，有賴其獨特的價值創造模式，透過稅款、慈善捐款及就業機會，帶來可持續的經濟與社會價值，貢獻社群。

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