中秋節2026｜油麻地房協展覽中心變身「家」年華　重現昔日屋邨過節面貌

中秋佳節將至，油麻地駿發花園的房協展覽中心即日起至下周五(25日)中秋節正日，會期間限定「變身」為「家」年華，重現昔日公共屋邨過節面貌。市民可到場參與工作坊，製作玻璃紙環保燈籠等，重溫昔日鄰里歡度中秋佳節的溫馨時光。 由即日起至25日中午12時至晚上9時，市民可到訪油麻地房協展覽中心「打卡」和參與工作坊。每日首100位入場人士可獲贈本地社企「糕點時光」製造的月餅一個。

四大「打卡」位 主題特色拱門 以昔日房協出租屋邨特色及中秋主題為靈感，融入月亮、月兔、獅子山等元素，展現房協「創建宜居．永續共融」的願景。 懷舊屋邨遊樂場 在水磨石瀡滑梯、攀爬架等昔日屋邨遊樂場背景下，月兔伴隨1.4米高的月亮登場，讓入場人士細味月下屋邨鄰里情懷。較年長的朋友可重溫兒時回憶，而年輕人則可拍攝懷舊風相片，跨代互動增添歡樂。 燈謎彩樹 色彩繽紛的燈籠滿佈2.3米高的「永續之樹」，入場人士凡猜中燈謎，即可獲贈懷舊燈籠一個。

許願燈籠牆 入場人士可於許願卡寫上節日祝福或屋邨生活回憶，與鄰里街坊分享昔日中秋點滴。許願後可獲扭蛋代幣，扭出微型懷舊生活物品，包括有紅雙囍洗面盤、熱水壺、茶壺及月餅吊飾。

中秋環保工作坊 「家」年華活動期間，每日下午3時及晚上8時各設一場約45分鐘的免費中秋環保工作坊。每節名額約10至15人，可透過房協展覽中心網站或致電2217 8383提前預約，名額先到先得。 竹織小船燈 以竹片、麻繩等天然物料編織小船造型掛飾，學習傳統非物質文化遺產工藝，同時實踐再用及減廢理念。 創意萬花筒 利用紙筒及環保物料自製獨一無二的萬花筒，探索光學原理，將中秋賞燈延伸至千變萬化的絢麗世界。導師冀鼓勵小朋友放下手機，用萬花筒賞月及欣賞花燈。

玻璃紙星空燈籠 透過鏤空玻璃紙及燈光投影，製作出猶如星空般的環保燈籠。在家中關上燈後，燈籠就像投影機，可以投影到天花板及牆身，在家中亦能照出星空，營造中秋氣氛。

打算中秋節出動自家製燈籠 體驗竹織小船燈工作坊的學生Brian及Vincent指自小都是接觸膠燈籠，雖然今次是首次體驗製作竹燈籠，但認為熟能生巧，不算難製作。他們亦認為手持獨特的竹燈籠，增添過節氣氛。至於同場的謝女士表示小時候較多玩紙燈籠，同樣認為今次的體驗十分特別。她分享過程中未能拍齊竹枝，要多次嘗試，最後由導師出手相助，成功製作漂亮的竹燈籠。謝女士對此感到自豪，打算完成製作當日便出示給朋友看，中秋佳節當日亦會出動此自家製燈籠。

房協企業傳訊總監梁綺蓮介紹房協一向非常重視建立有人情味、有溫度的鄰里關係，而中秋節正正是與家人以至鄰里共度的佳節。所以，展覽中心首次適逢節日舉辦期間限定的活動，希望吸引「老、中、青」的朋友，透過現場充滿香港情懷的佈置、工作坊等，促進跨代共融。活動自9月18日展開後市民反應十分踴躍，房協預計整個活動可吸引約4,000人次參觀及出席工作坊。房協會總結今次活動經驗，計劃在農曆新年再將展覽中心「搖身一變」成為期間限定的節慶「打卡」點。

入場人士除可參觀中秋期間限定的展區外，亦可同時參觀展覽中心的恆常展區，毋須預約。房協展覽中心分為「建屋惠民」、「房屋階梯」及「創建宜居．永續共融」三大主題展區。除了展示房協的發展資訊及具歷史意義的展品外，中心更採用3D裸眼視覺效果及沉浸式LED球幕等體驗裝置，結合互動教育遊戲及多媒體應用，讓大眾認識房協的工作、使命和願景。