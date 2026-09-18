73項措施應對高齡化挑戰 長者2046年增至274萬佔人口逾三分一

報告提及，預計長者人口在2046年將增至274萬，屆時佔總人口超過三分之一，老年扶養比率將由去年每1000名工作年齡人士扶養382名長者，攀升至2046年的632名。報告又指，公務員事務局已就公務員退休年齡進行深入檢討，認為現階段不宜進一步延遲有關退休年齡。

針對長者醫療健康，報告提出基層醫療署本年度起分階段將長者健康中心的服務整合至地區康健網絡，預計2028年完成整合時可擴展至逾100個服務點，亦會在年底開展社區藥房計劃，便利市民配藥。

醫務衞生局會檢視「第二個醫院發展計劃」，考慮因應人口老化所帶來的服務需求，當局已委託醫管局協助開展第一輪「醫療人力推算」，推算未來10至20年醫療專業人員的人手供求差距。

為升安老院舍服務容量，勞工及福利局建議，由去年底至2030年底的五年內，新增3000個資助名額，總數增至約43000萬個。勞福局會試行將政府新建的安老院處所在指定條件下交予業界自資營運。政府會持續擴展廣東院舍計劃，物色更多大灣區內地城市優質安老院加入計劃。