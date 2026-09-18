醫療事故｜威院錯餵正常餐予需食糊餐男病人 事主哽喉後深夜離世

一名患有認知障礙症、曾經中風及需要進食糊餐的54歲男病人，本周三上午因精神狀態轉差，經救護車送往威爾斯親王醫院急症室，獲安排入住內科病房接受治療，病人其後在餵食期間，出現哽喉及心臟停頓，並於同日深夜離世。

患認知障礙症曾中風

初步調查顯示，病人入院時未有攜帶身分證明文件，院方當時為他登記「虛擬身分號碼」。醫生按照病人的臨床情況，指示護士安排病人可耐受進食，但醫院的營養及膳食管理系統，會將使用「虛擬身分號碼」的病人預設為正常餐，而病房護士當時並未完成檢視病人過往的膳食紀錄以調整飲食指示，因此病人當晚獲分派正常晚餐。