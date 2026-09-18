醫療事故｜威院錯餵正常餐予需食糊餐男病人 事主哽喉後深夜離世

一名患有認知障礙症、曾經中風及需要進食糊餐的54歲男病人，本周三上午因精神狀態轉差，經救護車送往威爾斯親王醫院急症室，獲安排入住內科病房接受治療，病人其後在餵食期間，出現哽喉及心臟停頓，並於同日深夜離世。
患認知障礙症曾中風
初步調查顯示，病人入院時未有攜帶身分證明文件，院方當時為他登記「虛擬身分號碼」。醫生按照病人的臨床情況，指示護士安排病人可耐受進食，但醫院的營養及膳食管理系統，會將使用「虛擬身分號碼」的病人預設為正常餐，而病房護士當時並未完成檢視病人過往的膳食紀錄以調整飲食指示，因此病人當晚獲分派正常晚餐。
登記虛擬身份號碼 系統預設正常餐
病人服務助理傍晚6時許開始為病人餵食正常晚餐後，發現病人出現不適，隨即停止餵食及向護士求助。護士檢查後發現病人血含氧量下降，立即召喚當值醫護為病人吸痰及供氧，其後亦召喚耳鼻喉科及深切治療科醫生，為病人取出氣道阻塞物，其間病人一度出現心臟停頓，情況持續惡化，於當日深夜離世。
涉事護士和病人服務助理暫調離臨床崗位
院方事後檢視病人的病史，發現病人離世前因自身疾病需經常住院，言語治療師評估後證實病人有吞嚥障礙，獲建議進食糊餐。
院方發言人指對病人離世感到非常難過，已約見病人家屬解釋事件，向家屬致歉及致以深切慰問，會與家屬保持緊密溝通，提供適切協助。事後已提醒醫護人員，為病人安排膳食前必須詳細評估病人的臨床情況及飲食指示，以及檢視系統的飯餐設定，涉事的護士和病人服務助理現已暫時調離臨床崗位。
院方已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告事件，並成立根源分析委員會詳細調查，8星期內完成報告，個案已轉交死因裁判官跟進。