猴痘｜增兩男確診 8月至今16個案 其中10人交友App搵性伴侶

首宗個案涉及一名28歲男子，他身體多處自本月9日起出現皮疹，包括生殖器官、前臂、腹部和面部。他於15日到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，被安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。另一宗個案涉及一名26歲男子，他於8月30日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痛、疲倦和淋巴結腫大，其後身體陸續於多處出現皮疹，包括生殖器官、胸口和四肢。他的徵狀持續，分別在本月8日及15日求醫，其後中心安排病人到伊利沙伯醫院接受隔離治療。

與其他男子有高風險接觸

根據病人提供的資料，他們分別於潛伏期內在香港與其他男子有高風險接觸。暫時沒有資料顯示上述兩宗個案之間有任何流行病學關連，亦與本港早前錄得的其他猴痘確診個案沒有流行病學關連。

2022年起至今，本港共錄得109宗猴痘個案（87宗本地個案和22宗輸入個案），包括上述個案，全部病人均為男性。自今年8月起，本港猴痘個案數字有所上升。截至周五，本年累計錄得25宗個案，包括20宗本地個案及五宗輸入個案，其中16宗為8月以來的新增個案。流行病學調查顯示，近期發現的16宗個案中，患者均報稱有男男性接觸行為，而各病例之間並未發現流行病學關聯。所有患者報稱曾在潛伏期內進行高風險性行為，包括與陌生男士發生性行為，或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，其中10宗個案的患者報稱使用交友應用程式尋找性伴侶。