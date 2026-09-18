中大課程要求微信掃碼簽到　校方：已提醒兼職導師用官方系統

香港中文大學有學生表示收到一個課程的教職員通知電郵，被要求下載手機應用程式「微信」(WeChat)掃描QR code點名，並啟用定位系統以偵測學生身處指定課室(資料圖片)

香港中文大學有學生表示收到一個課程的教職員通知電郵，被要求下載手機應用程式「微信」(WeChat)掃描QR code點名，並啟用定位系統以偵測學生身處指定課室，被指與中大校方的個人私隱政策不符。中大回覆《am730》查詢證實，有個別課堂的兼職導師自發要求學生使用非官方系統記錄出席情況，相關學系已即時提醒導師改用大學官方系統。

香港中文大學有學生表示收到一個課程的教職員通知電郵，被要求下載手機應用程式「微信」(WeChat)掃描QR code點名，並啟用定位系統以偵測學生身處指定課室(Threads)

有中大學生發帖轉載相關電郵內容，指要求學生須在下節課堂前下載微信並開啟定位，進行測試簽到，如範圍顯示為中大法律學院、中大圖書館道或中大李兆基樓，簽到方有效，若學生在課室範圍以外完成點名，紀錄將不被接納，電郵沒有交代使用「微信」簽到的原因，亦要求學生不得分享或轉發點名二維碼。有網民質疑使用第三方軟件疑有私隱問題，與中大校方的個人私隱政策不符，已向校方相關部門投訴。

中大回覆《am730》查詢指，事件有個別課堂的兼職導師，自發要求學生使用非官方系統記錄出席情況，相關學系得悉事件後，已即時提醒導師改用大學官方系統。校方強調，非常重視資訊安全，大學設有內部系統，供教職員記錄學生的出席紀錄，包括「uReply Attendance」及中大註冊及出席系統（RAS）。私隱專員公署表示，目前未有接獲與事件相關的查詢或投訴，並表示不評論個別個案。