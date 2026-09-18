元朗美容師遭𠝹刀襲擊割傷手 曾盜取客戶資料　警再拘一男

一名女子在豐年路近元朗商會中學對開，懷疑被一名男子用𠝹刀襲擊。多架警車停泊於元朗商會中學附近，大批警察在場蒐證，以及用電筒照射校舍。(Threads)

元朗發生持利器傷人案。周五(18日)晚上9時14分，警方接獲報案指，一名31歲姓何女子在豐年路近元朗商會中學對開，懷疑被一名男子用𠝹刀襲擊，導致割傷手部浴血。疑犯其後逃去無蹤。救護員到場替清醒的女事主包紮後，再把她送往博愛醫院救治，其後轉送屯門醫院繼續治理。警方正調查事件，案件列作「傷人」跟進，周六(19日)下午在上水拘捕一名30歲姓成本地涉案男子，現正被扣留調查。案件現交由元朗警區刑事支援隊第一隊跟進。

疑曾盜取前僱主客戶資料

案件內情曝光，消息稱何女是一名美容師，遇襲的何姓女子為該美容院的現職員工。她曾於2025年11月受僱於另一間美容院，但在同年11月中旬被前僱主揭發盜取客戶資料並報案。隨後，何女於同年12月轉職至現時任職、剛開業的美容院。其舊職美容院負責人曾一度申請禁制令，禁止新美容院接觸相關客戶，惟該禁制令已於昨日正式失效。

案發於前日（18日）晚上9時許，何女在歸家途中突遭兇徒從後用刀襲擊，左前臂被斬傷，傷口長達10厘米。警方經翻查閉路電視片段後發現，兩名男子在案發前曾共乘一輛網約輕型貨車抵達現場，行兇後分別搭乘兩輛的士逃去。警方經深入調查後，先於昨日下午在上水拘捕一名30歲姓成本地男子，今日（20日）再於元朗拘捕一名42歲姓黃本地男子。兩名疑犯均涉嫌傷人，現正被扣留調查。