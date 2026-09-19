五年規劃・施政報告｜李家超：五年規劃參考內地經驗　綜合考慮實況確保政策措施具香港特色

首份《五年規劃》及新一份《施政報告》已於周三(16日)發表。行政長官李家超今早(19日)在港台節目表示，特區政府第一個五年規劃中訂立的各項指標，是參考了內地編制十五次五年規劃的經驗，並綜合考慮香港的實況，確保政策措施具香港特色，以及適當於本港推行。他又明確指出不會再修訂五年規劃，舉例如果有突發戰事影響環球經濟增長而需要調整，則會在施政報告內交代。

有序取締劣質劏房 不會令住戶「無瓦遮頭」

《五年規劃》提出要有序取締劣質劏房。李家超表示，政府不會因取締劣質劏房而令住戶「無瓦遮頭」，強調不會用極端和高壓手段，而是按程序處理，會考慮住戶需要。而簡樸房條例下有登記制度，現時登記率達到65%，相信絕大部分經營者都希望合法情況下經營，政府亦會抽樣審查已登記的簡樸房，加上現時坊間有不少投訴平台，當局可容易分辨違規劣質劏房，相信整體可按時間表有序推進。