五年規劃・施政報告｜李家超：五年規劃參考內地經驗　綜合考慮實況確保政策措施具香港特色

首份《五年規劃》及新一份《施政報告》已於周三(16日)發表。行政長官李家超今早(19日)在港台節目表示，特區政府第一個五年規劃中訂立的各項指標，是參考了內地編制十五次五年規劃的經驗，並綜合考慮香港的實況，確保政策措施具香港特色，以及適當於本港推行。他又明確指出不會再修訂五年規劃，舉例如果有突發戰事影響環球經濟增長而需要調整，則會在施政報告內交代。
有序取締劣質劏房 不會令住戶「無瓦遮頭」
《五年規劃》提出要有序取締劣質劏房。李家超表示，政府不會因取締劣質劏房而令住戶「無瓦遮頭」，強調不會用極端和高壓手段，而是按程序處理，會考慮住戶需要。而簡樸房條例下有登記制度，現時登記率達到65%，相信絕大部分經營者都希望合法情況下經營，政府亦會抽樣審查已登記的簡樸房，加上現時坊間有不少投訴平台，當局可容易分辨違規劣質劏房，相信整體可按時間表有序推進。
設牽頭部門處理1823個案 爭議由副司長決定
至於施政報告提出優化1823熱線服務。李家超提到優化措施主要有兩大方向，包括利用AI進行防禦性管理，由「投訴後處理」變為「未投訴已處理」，以及設立「牽頭部門」解決跨部門權責重疊或無人管的問題。跨部門投訴往往存在「管理重疊」或「無人管」的問題， 1823日後會透過分析將個案交由指定部門牽頭，其他相關部門必須配合；若部門在權責上有爭議，會交由政務司副司長作最終決定。對於分工模糊或無人負責的個案，當局或會設立公平的輪替機制，由副司長協調指定部門負責，避免公務員因擔心越權而不敢處理。