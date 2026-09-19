北部都會區｜推3幅洪水橋校園用地　陳國基：已預留百億貸款額度

首份《五年規劃》及新一份《施政報告》已於周三(16日)發表。政務司司長陳國基指出，香港第一個五年規劃是有關香港未來五年發展的方向性文件，對於投資者而言是很重要信息，毋需再「估」，而是清楚掌握未來香港的商機，更加有信心。特別是五年規劃對接國家「十五五」規劃，國家未來發展有利，香港同樣得益。

為加快推進「北都大學城」建設，政府推出3幅洪水橋校園用地供院校申請。陳國基今早(19日)在電台節目強調，大學城並非地產項目，其根本定位是教育發展、科技創新以及產業培育的基地，旨在為市民締造更優質的生活與工作環境，是北部都會區發展最重要部分之一。本港現時有5間百強大學、3間50強大學，大學教育是本港的強項，因此要好好利用優勢，政府已預留100億港元的貸款額度，並以象徵式地價批出土地。大學在申請貸款起樓後，最長可分20年攤還，以緩解其前期龐大的財政壓力。

19 大專院校表示有興趣 陳國基又提到，當局以前跟大學討論過有關安排，19間大專院校都表示很有興趣，對更大校舍需求很大，但大學城不是只供校舍擴充，而是要帶動科技發展。他強調政府無估計過會有多少間院校有意申請，事實上亦無規定最終能有多少間大學獲批，要視乎意見書是否適合，初期會先集中接受本地大學申請。