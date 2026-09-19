粉嶺鐵皮屋冰毒工場釋毒氣危害民居，警拘3男女檢2300萬元毒品。

警方前日(17日)晚上在粉嶺祠堂村一個鐵皮屋附近，截停搜查一名持雙程證內地男子，其後利用其身上所搜獲的鎖匙，進入附近一個鐵皮屋閣樓單位，發現當中配備先進的加熱器、過濾器、反應器及冷凍設備，當中更有設備是運作當中。人員亦在該制毒工場內檢獲大量固體及液體狀的思疑冰毒，亦有大量化學品及製毒導前體，隨即以「製造危險藥物」罪拘捕該名男子。

金錢利誘做制毒師及跑腿「睇水」

同一時間，探員亦突擊搜查位於制毒工場附近的一個單位，以及秀茂坪順天邨一個單位，成功拘捕一名持「行街紙」的非華裔女子及一名本地男子，他們的角色分別是制毒團伙的骨幹成員及主腦。行動中，警方共檢獲重9公斤思疑固體冰毒、約43公升思疑液態冰毒、制毒工具及大量化學品，毒品市值約為2,300萬港元。被捕人士年齡介乎49至56歲，全部報稱無業，現正被警方扣查，稍後時間將會被暫控有關罪名，於周一(21日)在粉嶺裁判法院提堂。警方初步調查相信，有被捕人以金錢作利誘，招攬其他被捕人成為制毒師以及跑腿「睇水」角色。