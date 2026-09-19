五年規劃・施政報告｜維園網球場重建 羅淑佩冀容納萬人達ATP1000賽事要求

新一份《施政報告》提出重建維園網球場成全天候多功能場館。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，除了因為該處舉辦的賽事吸引越來越多本地球迷以至海外旅客觀賞，啟德體育園的成功亦為政府帶來啟示，反映市區地點對體育設施有需求，帶來非常好的協同效應，體育盛事亦可以帶旺當區經濟。
完工時間視乎具體設計及規模
羅淑佩今日(19日)出席記者會時表示，當局期望場館重建後至少可以舉辦ATP500的賽事，最少會有7,000個座位，但如果資源及場地大小許可，期望可以擴建成進行ATP1000的場地，座位數目達到1萬個。當局正進行可行性研究，確定具體計劃後爭取內部資源及立法會撥款，期望在首個五年規劃內動工，完工時間視乎具體設計及規模。場館重建後，除了網球外亦可舉行籃球、排球及沙灘排球等活動，更可以作為演出場地舉行演唱會等，紓緩舉辦盛事活動的場地需求。
當局認為應將新演出引入香港
《五年規劃》提到2030年要將啟德體育園舉行的演唱會或表演中，非本地藝人為主的比例提升至六成。羅淑佩解釋，現時非本地藝人為主的演出約佔四至五成，而香港有很多其他場地都可以滿足本地藝人，特別是當局去年公布將紅館定位為演唱會優先，啟德主場館則適合舉行區域性甚至世界巡迴演出。由於越來越多海外或內地演出單位感到興趣，當局認為應該將新的演出引入香港。她又指，啟德體育園是香港歷來最大的體育基建投資，當局正檢視體育及演唱會演出的績效指標KPI，會考慮經濟收益，初步傾向從經濟效益及拉動產業兩方面為主要指標。