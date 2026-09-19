五年規劃・施政報告｜維園網球場重建 羅淑佩冀容納萬人達ATP1000賽事要求

新一份《施政報告》提出重建維園網球場成全天候多功能場館。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，除了因為該處舉辦的賽事吸引越來越多本地球迷以至海外旅客觀賞，啟德體育園的成功亦為政府帶來啟示，反映市區地點對體育設施有需求，帶來非常好的協同效應，體育盛事亦可以帶旺當區經濟。

完工時間視乎具體設計及規模

羅淑佩今日(19日)出席記者會時表示，當局期望場館重建後至少可以舉辦ATP500的賽事，最少會有7,000個座位，但如果資源及場地大小許可，期望可以擴建成進行ATP1000的場地，座位數目達到1萬個。當局正進行可行性研究，確定具體計劃後爭取內部資源及立法會撥款，期望在首個五年規劃內動工，完工時間視乎具體設計及規模。場館重建後，除了網球外亦可舉行籃球、排球及沙灘排球等活動，更可以作為演出場地舉行演唱會等，紓緩舉辦盛事活動的場地需求。