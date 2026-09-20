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出版：2026-Sep-20 10:33
更新：2026-Sep-20 10:33

董建華逝世｜今早舉行公祭大殮 11時辭靈　靈車駛抵哥連臣角火葬場

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今早大批政要及官員乘專車陸續抵達殯儀館。(吳康琦攝)

前全國政協副主席、香港特區首任行政長官董建華於本月8日逝世，享年89歲。其喪禮今天（20日）以國葬規格在北角香港殯儀館福海堂舉行，上午9時舉行公祭大殮，並在11時辭靈出殯。行政長官李家超及中聯辦主任周霽在殯儀館門外迎接。

今早大批政要及官員乘專車陸續抵達殯儀館，包括出任治喪委員會主任委員的中共中央政治局委員、中央組織部部長石泰峰，與及副主任委員全國政協副主席兼秘書長王東峰、全國政協副主席梁振英、中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍等亦於近9時許到場。

身穿素服的親友一早進入殯儀館，亦有部分獲邀人士提早抵達。致祭的花牌放滿殯儀館門外，一路之隔的渣華道遊樂場亦擺放大量花牌。大批警員在殯儀館附近維持秩序。

靈車駛抵哥連臣角火葬場

董建華的靈柩蓋上國旗，由李家超等人扶靈，而載有董建華靈柩的靈車已駛離香港殯儀館。載有董建華靈柩的靈車駛抵哥連臣角火葬場。

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董建華的治喪委員會委員多達82人，身兼中共政治局委員的石泰峰出任治喪委員會主任。委員包括另外兩位前特首曾蔭權和林鄭月娥、中聯辦主任周霽、立法會主席李慧琼、終審法院首席法官張舉能，以及6位正副司長、多位全國政協常委及前高官。

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另外，民政事務署上周五起在銅鑼灣、啟德及荃灣設三個弔唁處，並繼續開放至周日，讓市民悼念。

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