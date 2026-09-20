董建華逝世｜今早舉行公祭大殮 11時辭靈　靈車駛抵哥連臣角火葬場

今早大批政要及官員乘專車陸續抵達殯儀館。(吳康琦攝)

前全國政協副主席、香港特區首任行政長官董建華於本月8日逝世，享年89歲。其喪禮今天（20日）以國葬規格在北角香港殯儀館福海堂舉行，上午9時舉行公祭大殮，並在11時辭靈出殯。行政長官李家超及中聯辦主任周霽在殯儀館門外迎接。

今早大批政要及官員乘專車陸續抵達殯儀館，包括出任治喪委員會主任委員的中共中央政治局委員、中央組織部部長石泰峰，與及副主任委員全國政協副主席兼秘書長王東峰、全國政協副主席梁振英、中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍等亦於近9時許到場。