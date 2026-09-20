元朗27歲女踩單車返家　遭三中型犬追咬致死　警方聯漁護署跟進

警方今日（19日）凌晨零時許接獲途人報案，指在壆圍南路近南生圍污水泵房發現一名女子倒臥地上、昏迷不醒，身旁有一輛單車，懷疑曾發生意外。救援人員迅速趕抵現場，發現女事主已陷入昏迷且無呼吸脈搏，隨即將她送往博愛醫院搶救，惟最終證實不治。現場遺下一輛共享單車、一隻鞋及一灘血跡，警方正循不同方向調查意外起因。

警方於下午4時見記者交代案情指，女死者為27歲本地女子，家住錦綉花園一帶，事發時正踩單車回家。閉路電視可見，女子曾經被數狗隻追趕；而事後經法醫檢驗，發現死者身上有動物噬咬痕跡，初步相信，女子曾遭狗隻襲擊，惟確實案發經過仍待調查。