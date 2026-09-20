元朗27歲女踩單車返家　遭三中型犬追咬致死　警方聯漁護署跟進

警方今日（19日）凌晨零時許接獲途人報案，指在壆圍南路近南生圍污水泵房發現一名女子倒臥地上、昏迷不醒，身旁有一輛單車，懷疑曾發生意外。救援人員迅速趕抵現場，發現女事主已陷入昏迷且無呼吸脈搏，隨即將她送往博愛醫院搶救，惟最終證實不治。現場遺下一輛共享單車、一隻鞋及一灘血跡，警方正循不同方向調查意外起因。
警方於下午4時見記者交代案情指，女死者為27歲本地女子，家住錦綉花園一帶，事發時正踩單車回家。閉路電視可見，女子曾經被數狗隻追趕；而事後經法醫檢驗，發現死者身上有動物噬咬痕跡，初步相信，女子曾遭狗隻襲擊，惟確實案發經過仍待調查。
元朗警區助理指揮官(刑事)署理警司張晉堂表示，警員到達壆圍南路近南生圍污水泵房的事發位置時，已見一名女子倒臥地上，當時她已無脈搏呼吸，全身鮮血淋漓，腳部有嚴重傷勢，送院搶救後證實傷重不治。死者身上並無任何財物損失，銀包及手機均完好無缺；然而，其頭部、面部、雙臂及雙腳均有多處不同程度的撕裂傷勢，大部分傷痕相信由動物咬傷或抓傷造成，致命傷相信由頸部及頭部傷勢引致，確切死因仍有待進一步驗屍確定。
未見死者有挑釁行為
警方經翻查閉路電視片段調查，發現死者於昨晚深夜11時40分獨自乘搭港鐵抵達元朗站，出站後用共享單車踩往回家。至深夜11時55分，先後被三隻中型狗從後追趕。現場監控顯示，單車經過該處前後並無其他可疑人物或車輛，報案人及調查人員亦在現場一帶發現野豬及野狗出沒。涉案三隻犬隻高度不及單車車輪，故推測為中形犬隻。警方追查是否有人餵飼或屬流浪狗。
張晉堂強調，由於事發於深夜鄉郊路段，燈光較為昏暗，監控片段未有直接拍下襲擊過程，但暫未見死者有挑釁行為，詳細經過及涉案犬隻去向仍有待進一步深入調查。警方正全力調查事件，並已將相關資料轉交漁農自然護理署跟進及採取相應行動。