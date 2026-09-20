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出版：2026-Sep-20 11:38
更新：2026-Sep-22 09:37

太子男抱嬰踢飛BB車推跌妻　涉普通襲擊被捕(更新)

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@threads/sophia_kky

Threads周日（20日）凌晨流傳一段約30秒的影片，顯示在基隆街與柏樹街交界處，一名情緒激動的男子涉踢飛身旁的嬰兒車，更推倒同行女子。警方昨日(21日)在深水埗區以涉嫌普通襲擊拘捕該名27歲本地男子。

片中可見涉事男子與同行女子發生激烈爭執，男子單手抱著嬰孩，期間情緒失控，先是用腳踢向地上一個白色四輪行李箱，隨後更將身旁的嬰兒車踢翻。男子隨即向前推倒同行女子，導致其自身亦一度失衡跪地。幸而涉事嬰孩在混亂中未有飛脫落地。事發時有途人聞聲回頭查看，影片隨之結束。

網友：對小朋友造成極大的心理陰影！

片段曝光後旋即在網上引起強烈反響，大批網民對男子的行徑表示憤慨，紛紛留言譴責「抱著嬰孩還出手打人實在離譜」、「無論有甚麼家庭糾紛，動粗就是不對」，更直指在幼小稚子面前施暴「會對小朋友造成極大的心理陰影」。

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帖主表示，已即時報案，「差人嚟到，佢哋2個已經走咗唔見埋，之後問我留低咗資料，同埋拎條片」。警方回覆傳媒查詢，表示早前留意到一段網上片段，顯示一名男子9月20日凌晨在柏樹街與基隆街交界抱着一名嬰兒，踢倒一部嬰兒車，並將一名女子推至地上。經調查後，一名27歲本地男子涉嫌襲擊其28歲妻子。警員9月21日下午在深水埗區拘捕涉事男子，並落案起訴一項普通襲擊罪，案件將於明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。警方表示對家暴採取「零容忍」的態度，並會對施襲者果斷執法，以保護受害者及其家庭子女的安全。

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