太子男抱嬰踢飛BB車推跌妻　涉普通襲擊被捕(更新)

Threads周日（20日）凌晨流傳一段約30秒的影片，顯示在基隆街與柏樹街交界處，一名情緒激動的男子涉踢飛身旁的嬰兒車，更推倒同行女子。警方昨日(21日)在深水埗區以涉嫌普通襲擊拘捕該名27歲本地男子。

片中可見涉事男子與同行女子發生激烈爭執，男子單手抱著嬰孩，期間情緒失控，先是用腳踢向地上一個白色四輪行李箱，隨後更將身旁的嬰兒車踢翻。男子隨即向前推倒同行女子，導致其自身亦一度失衡跪地。幸而涉事嬰孩在混亂中未有飛脫落地。事發時有途人聞聲回頭查看，影片隨之結束。