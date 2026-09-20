施政報告2026｜建三大大學城　張仁良倡設跨院校研究基金

新一份《施政報告》積極推動北部都會區發展，計劃於新田、洪水橋及打鼓嶺興建三大大學城，總規劃面積逾1,000公頃，其中洪水橋大學城首批用地已供專上院校申請，料於明年初揭曉結果。聖方濟各大學校長張仁良接受電台訪問時表示，本港高等教育過去長期受制於「土地緊絀」的瓶頸，不僅新教學與科研設施無處落實，更因宿位短缺而窒礙非本地學生的吸納能力；形容，在當前產業轉型與消費模式轉變的夾縫中，本港高教界依然表現亮麗，世界百強中佔有五席，投資教育與人才回報豐厚，北都的土地供應正好為高校打破發展宿命。

設立跨院校研究基金

針對大學城規劃，張仁良認為將多所院校及創科企業集結於同一區域，能產生顯著的協同效應。他建議政府設立跨院校研究基金，推動進駐北都的高校深度合作並與業界對接，同時呼籲當局簡化審批程序、拆牆松綁，以免繁複規管拖慢創科步伐。

發行債券面對公共財政壓力

被問到社會擔憂國際金融市場波動或公共財政壓力可能拖累北都建設，身為經濟學者的張仁良強調，只要本港大學辦學品質優良，持續吸引外地生源，高校自身財政便不會出現問題。即使政府面對公共財政壓力，亦大可透過發行債券等融資手段解決。