董建華逝世｜習近平表示沉痛哀悼並向親屬表示深切慰問

前全國政協副主席、香港特區首任行政長官董建華於本月8日逝世，享年89歲。其喪禮今天（20日）以國葬規格在北角香港殯儀館福海堂舉行。新華社發文，國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際及全國政協主席王滬寧等人，在董建華逝世後表示沉痛哀悼，並向他親屬致深切慰問。

20日上午，設在香港殯儀館的董建華先生靈堂莊嚴肅穆，哀樂低迴。靈堂正上方懸掛著「沉痛悼念董建華先生」的橫幅，下方是董建華先生的遺像。董建華先生的靈柩覆蓋著中華人民共和國國旗。遺像前擺放著董建華先生親屬敬獻的花圈。

石泰峰致悼詞 董為一國兩制傑出貢獻者

治喪委員會主任委員石泰峰在公祭儀式上致悼詞。他在悼詞中回顧了董建華先生作為「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家和中國共產黨的親密朋友的一生，以及他為國家、為香港、為社會作出的重要貢獻。

隨後，參加公祭儀式的全體人員分別向董建華先生遺像三鞠躬，依次來到董建華先生遺體前，向這位著名的愛國人士作最後的訣別，並向董建華先生親屬表示慰問。

中央駐港機構負責人，香港特別行政區政府主要官員，香港特別行政區全國人大代表，香港特別行政區全國政協委員，以及香港社會各界代表也前往送別。中央有關部門，內地有關省、自治區、直轄市，香港各界人士、機構和團體，以及董建華先生生前友好也發來唁電、唁函。