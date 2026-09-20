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出版：2026-Sep-20 14:58
更新：2026-Sep-20 14:58

董建華逝世｜習近平表示沉痛哀悼並向親屬表示深切慰問

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國家主席習近平於2019年舉行國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式，董建華獲頒授「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號。(資料圖片)

國家主席習近平於2019年舉行國家勳章和國家榮譽稱號頒授儀式，董建華獲頒授「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號。(資料圖片)

前全國政協副主席、香港特區首任行政長官董建華於本月8日逝世，享年89歲。其喪禮今天（20日）以國葬規格在北角香港殯儀館福海堂舉行。新華社發文，國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際及全國政協主席王滬寧等人，在董建華逝世後表示沉痛哀悼，並向他親屬致深切慰問。

病重期間 中央要求全力以赴救治

董建華病重期間，中央對他的病情亦非常關心，習近平等中央領導指示中聯辦表示慰問並轉達問候，要求全力以赴救治。

文章又指，受中央委託，中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席梁振英，全國政協副主席兼秘書長王東峰，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，香港特別行政區行政長官李家超出席公祭儀式。

20日上午，設在香港殯儀館的董建華先生靈堂莊嚴肅穆，哀樂低迴。靈堂正上方懸掛著「沉痛悼念董建華先生」的橫幅，下方是董建華先生的遺像。董建華先生的靈柩覆蓋著中華人民共和國國旗。遺像前擺放著董建華先生親屬敬獻的花圈。

上午9時，董建華先生公祭儀式開始，全體肅立默哀。公祭儀式由董建華先生治喪委員會副主任委員梁振英主持。

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石泰峰致悼詞 董為一國兩制傑出貢獻者

治喪委員會主任委員石泰峰在公祭儀式上致悼詞。他在悼詞中回顧了董建華先生作為「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家和中國共產黨的親密朋友的一生，以及他為國家、為香港、為社會作出的重要貢獻。

隨後，參加公祭儀式的全體人員分別向董建華先生遺像三鞠躬，依次來到董建華先生遺體前，向這位著名的愛國人士作最後的訣別，並向董建華先生親屬表示慰問。

中央駐港機構負責人，香港特別行政區政府主要官員，香港特別行政區全國人大代表，香港特別行政區全國政協委員，以及香港社會各界代表也前往送別。中央有關部門，內地有關省、自治區、直轄市，香港各界人士、機構和團體，以及董建華先生生前友好也發來唁電、唁函。

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