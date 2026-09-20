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出版：2026-Sep-20 19:15
更新：2026-Sep-20 19:15

李家超談會否爭連任：做特首要心無雜念　全心全意把眼前工作做好

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行政長官李家超

李家超：相信5年後看到達成規劃目標

行政長官李家超接受電視節目時，談及連任問題時表示，擔任特首必須「心無雜念」，當前首要任務是全心全意把眼前工作做好。對於宏福苑大火會否抵銷政府的施政努力，李家超認為，政府的存在是為市民解決問題，坦言大火反映出系統及執行上均存在問題。李家超承諾，在收到獨立委員會的報告後，會認真跟進每一個建議並推行全面性改革，確保不再發生同類事件。

北部都會區與創科發展將成為經濟新動能

在經濟規劃方面，針對未有訂立具體GDP增長指標，李家超解釋，香港作為高度外向型經濟體，難免受疫情、地緣政治及關稅戰等外在變數影響。不過，他看好北部都會區與創科發展將成為經濟新動能，有助吸引資金與人才，並透露政府已將今年經濟增長預測由原本的百分之2.5至3.5，上調至百分之3.5至4.5。

至於失業率變化，他指，外圍環境瞬息萬變，難作長期預測，但政府會全力扶持企業，並透過發展高含金量的先進製造業來創造優質就業職位。

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「AI城市大腦」用於城市日常管理與應急預測

此外，針對外界憂慮「AI城市大腦」對接「銳眼」系統會否涉及個人監控或國家安全執法，李家超澄清該系統純粹用於城市日常管理與應急預測，例如應對水管爆裂及紓緩交通擠塞。他強調，系統所收集的全屬公共數據而非個人私隱，亦毋須作警務執法用途，一切操作均嚴格符合香港的私隱法例。

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