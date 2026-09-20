李家超談會否爭連任：做特首要心無雜念　全心全意把眼前工作做好

行政長官李家超接受電視節目時，談及連任問題時表示，擔任特首必須「心無雜念」，當前首要任務是全心全意把眼前工作做好。對於宏福苑大火會否抵銷政府的施政努力，李家超認為，政府的存在是為市民解決問題，坦言大火反映出系統及執行上均存在問題。李家超承諾，在收到獨立委員會的報告後，會認真跟進每一個建議並推行全面性改革，確保不再發生同類事件。

北部都會區與創科發展將成為經濟新動能

在經濟規劃方面，針對未有訂立具體GDP增長指標，李家超解釋，香港作為高度外向型經濟體，難免受疫情、地緣政治及關稅戰等外在變數影響。不過，他看好北部都會區與創科發展將成為經濟新動能，有助吸引資金與人才，並透露政府已將今年經濟增長預測由原本的百分之2.5至3.5，上調至百分之3.5至4.5。