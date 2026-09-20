新皇崗口岸︱鄧炳強：正調適電腦系統　與內地商討延長其他口岸通關時間

今年《施政報告》提出新皇崗口岸於第四季投入服務的目標，消息指，全新的皇崗口岸最快有望於10月12日最快有望於10月12日「通關」。保安局局長鄧炳強接受電視專訪時透露，當局正全力調校電腦系統，並積極與內地部門研究延長其他陸路口岸的開放時間。鄧炳強表示，整體運作測試情況理想，現正進行最後階段的系統微調，期望能盡快落實並敲定確切的通關日期。
鄧炳強指出，新口岸的整體運作大致暢順，但仍有部分細節需要適應與優化。由於新口岸引入了多部先進的過關查驗機、五合一車道以及人臉識別技術，部分鏡頭的安裝位置或需進一步微調，務求在兼顧過關流程流暢度的同時，將通關效率推向極致，因此審慎調試絕對不可或缺。
港深兩地正磋商延長多個口岸開放時間
五年規劃中提出爭取延長陸路口岸服務時間的目標，鄧炳強表示，港府正與內地相關部門緊密磋商，如以深圳灣口岸現時在除夕等特別日子已可實施24小時通關，未來會研究是否具備進一步擴大的空間。至於現時開放時間為早上7時至晚上10時的蓮塘/香園圍口岸，社會上亦有不同訴求，包括希望提早開關以方便跨境學童上學，或是延長服務至晚上10時以後，方便市民晚飯後過關。他強調，港深雙方目標一致，會在確保可行的大前提下盡量便利市民，惟因雙方各有不同考量，仍需繼續深入探討。