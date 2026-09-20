新皇崗口岸︱鄧炳強：正調適電腦系統　與內地商討延長其他口岸通關時間

今年《施政報告》提出新皇崗口岸於第四季投入服務的目標，消息指，全新的皇崗口岸最快有望於10月12日最快有望於10月12日「通關」。保安局局長鄧炳強接受電視專訪時透露，當局正全力調校電腦系統，並積極與內地部門研究延長其他陸路口岸的開放時間。鄧炳強表示，整體運作測試情況理想，現正進行最後階段的系統微調，期望能盡快落實並敲定確切的通關日期。

鄧炳強指出，新口岸的整體運作大致暢順，但仍有部分細節需要適應與優化。由於新口岸引入了多部先進的過關查驗機、五合一車道以及人臉識別技術，部分鏡頭的安裝位置或需進一步微調，務求在兼顧過關流程流暢度的同時，將通關效率推向極致，因此審慎調試絕對不可或缺。