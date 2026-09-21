房協推中秋展覽工作坊 緬昔日公屋鄰里過節時光

位於油麻地駿發花園的房協展覽中心，本身是展出房協發展資訊和歷史展品等。適逢中秋節將至，中心首次舉辦節日主題活動，設有多個特色裝飾供訪客「打卡」，包括以昔日房協出租屋邨特色及中秋主題為靈感，融入月亮、月兔、獅子山等元素的主題特色拱門，亦有月兔在水磨石瀡滑梯、攀爬架等往時屋邨遊樂場背景下，伴隨1.4米高的月亮登場，讓入場者細味月下屋邨鄰里情懷，又設有掛滿色彩繽紛燈籠、2.3米高的「永續之樹」。

學生覺竹燈籠添氣氛

中心期間亦會每日舉行兩場免費中秋環保工作坊，用天然或環保物料製作竹織小船燈、萬花筒和玻璃紙星空燈籠。體驗竹織小船燈工作坊的學生Brian及Vincent指，今次是首次製作竹燈籠，認為過程不算難，自小只接觸膠燈籠的他們亦認為，手持獨特的竹燈籠能增添過節氣氛。同場的謝女士稱，小時候較多玩紙燈籠，同樣認為今次體驗十分特別，又分享過程一度未能拍齊竹枝，要多次嘗試，最後由導師出手相助成功製作。

房協企業傳訊總監梁綺蓮稱，房協一向非常重視建立有人情味、有溫度的鄰里關係，而中秋節正是與家人以至鄰里共度的佳節，因此展覽中心首次趁節日舉辦期間限定的活動，希望吸引「老、中、青」訪客，透過現場充滿香港情懷的布置、工作坊等，促進跨代共融。房協預計整個活動吸引約4,000人次參觀及出席工作坊，總結經驗後擬在農曆新年再將展覽中心變成期間限定的節慶打卡點。活動即日至周五中午12時至晚上9時舉行，每日首百名入場人士可獲贈本地社企「糕點時光」月餅，而工作坊則每日下午3時和晚上8時各辦一場，每節名額約10至15人，先到先得，可提前預約。