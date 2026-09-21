元朗27歲女踩單車返家 疑遭三中型犬追咬亡

元朗再發生疑狗隻咬死人慘劇。一名27歲女子昨凌晨被發現倒臥在元朗壆圍南路，送院搶救後不治。警方調查發現她曾經被狗隻追趕，身體多處有相信為動物的咬痕及抓痕，當中頭和頸部屬致命傷；涉事犬隻估計為中型犬，品種未明，警方將夥漁護署安排捉狗行動。 警方昨凌晨零時許接獲途人報案，指在元朗壆圍南路近南生圍污水泵房，發現一名女子倒臥在單車旁邊昏迷不醒，懷疑曾發生意外。救援人員抵達現場後，將27歲女事主送往博愛醫院搶救，惟最終證實不治。

未見事主有挑釁行為 元朗警區助理指揮官(刑事)署理警司張晉堂昨交代案情時指，翻查閉路電視片段後，發現女事主周六(19日)晚上11時許，獨自乘搭港鐵抵達元朗站，出站後租借一部共享單車，踩往其住所方向，途中被3隻狗從後追趕。由於事發地點燈光較為昏暗，監控片段未有直接拍下襲擊過程，但暫未見她有挑釁行為。 警員抵達現場後，發現女事主已無脈搏呼吸，全身鮮血淋漓，初步檢驗其頭、面、頸、雙臂和雙腳，均有多處不同程度撕裂傷勢，大部分相信是由動物造成的咬痕及抓痕，至於致命傷則位於頭和頸部，詳細死因仍有待進一步驗屍確認。

張晉堂透露，女事主踩單車經過案發現場前後，並沒有其他任何可疑人士或車輛經過，報案人及調查人員亦在現場一帶發現野豬及野狗出沒；從閉路電視片段可見，犬隻高度與共享單車車輪相若，估計為中型犬隻，但犬隻確實品種、去向及事件詳細經過仍有待進一步深入調查。警方亦已將相關資料轉交漁農自然護理署跟進，並且全力配合漁護署安排捉狗行動。 漁護署指與警方在涉事一帶捕捉無人看管狗隻；6月至8月接獲4宗在附近地點涉及狗隻滋擾投訴，曾7次捕捉，但未有發現。