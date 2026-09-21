新華社：董建華是一國兩制傑出貢獻者 受到黨和國家高度肯定

已故前全國政協副主席、香港特區首任行政長官董建華的公祭及出殯儀式昨早舉行。新華社發表文章回顧董建華的生平，並讚揚他是「一國兩制」傑出貢獻者，傑出的社會活動家，中國共產黨的親密朋友。

新華社指出，香港過渡時期，董建華積極參與香港基本法起草諮詢、特別行政區政府籌組等工作，堅定維護國家主權、香港整體利益，為實現香港的平穩過渡和政權順利交接作出突出貢獻；在擔任行政長官期間，始終以國家及香港的根本利益為重，殫精竭慮、傾注心力；卸任行政長官後，面對香港社會出現的觸及「一國兩制」原則底線的事件，他矢志不渝維護國家主權、安全、發展利益。2019年香港「修例風波」發生後，他堅定支持香港特區政府依法止暴制亂，嚴厲譴責外部勢力干預行徑，有理有據駁斥反中亂港分子，維護香港社會大局穩定。幾十年來，始終如一地堅持愛國愛港立場，堪稱愛國愛港楷模，受到黨和國家的高度肯定。