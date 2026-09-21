董建華公祭大殮出殯採國葬規格 習近平等中央領導表示沉痛哀悼

前全國政協副主席、香港特區首任行政長官董建華於本月8日辭世，享年89歲。其喪禮昨於北角香港殯儀館福海堂舉行，採用「國葬」規格。公祭大殮於早上9時進行，僅限受邀人士出席，治喪委員會主任、中共中央政治局委員石泰峰致悼詞時，讚揚董建華為一國兩制傑出貢獻者，為國家及香港作重要貢獻。儀式過後，董建華靈柩蓋上國旗出殯，移送柴灣哥連臣角火葬場。國家主席習近平等多位中央領導對董建華逝世表示沉痛哀悼。

董建華靈柩蓋上國旗，由李家超及梁振英等人扶靈。

多名官員及政要昨早約8時起，乘專車陸續抵達香港殯儀館，包括財政司長陳茂波、律政司長林定國、保安局長鄧炳強、文體旅局長羅淑佩、立法會主席李慧琼；前行政長官曾蔭權、林鄭月娥，及前立法會主席曾鈺成等亦到場致意。擔任治喪委員會主任的中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰、四位治喪委員會副主任包括全國政協副主席梁振英、全國政協副主席兼秘書長王東峰、中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍及行政長官李家超等，於早上近9時抵達現場。

石泰峰致悼詞 董為一國兩制傑出貢獻者

新華社發文指，公祭大殮儀式早上9時開始，由梁振英主持，石泰峰致悼詞。石泰峰在悼詞中，回顧董建華作為一國兩制傑出貢獻者、著名愛國人士、傑出的社會活動家和中國共產黨親密朋友的一生，以及他為國家、為香港、為社會作出重要貢獻。其後出席人士分別向董建華遺像三鞠躬，依次到其遺體前作最後訣別，並向親屬慰問。

新華社指，董建華逝世後，國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際等，通過各種形式對董建華逝世表示沉痛哀悼，並向其親屬表示深切慰問。新華社又稱，董建華病重期間，中央對他的病情非常關心，習近平等中央領導指示中央政府駐港聯絡辦表示慰問並轉達問候，要求全力以赴進行救治。