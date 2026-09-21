不排除覓地建簡約屋 公屋輪候冀降至3年 被問爭連任 李家超：心無雜念 做好眼前工作

行政長官李家超上周發表香港首份《五年規劃》及任內第5份《施政報告》。《五年規劃》就實質本地生產總值訂立預期性指標，亦要保持在合理增長區間。房屋政策方面，則提出要將公屋綜合輪候時間降至4年以下，李家超指有信心達到目標，並向3年目標邁進，亦會考慮繼續覓地建簡約公屋，惟期望公營房屋供應充足。對於會否考慮爭取連任，他指當務之急是把眼前工作做好。

李家超連日在不同平台繼續解釋《五年規劃》及《施政報告》內容，昨再提及《五年規劃》為實質本地生產總值訂立預期性指標，並保持合理增長區間。李家超昨出席電視節目時表示，香港屬外向型經濟體，經濟增長除自身努力外，亦受很多不能控制的外在因素影響，強調要「做好自己」。此外，北都成為《五年規劃》及《施政報告》的重中之重，李家超表示，北都作為突破點，若然做得理想，經濟亦自然有增長。他又指，北都已加入大學城、產業及科技元素，不僅是土地房屋項目，相信人才及資金都會走向機遇。

本港失業率升至3.8%，對於會否預期失業率數年後回落，李家超回應指，難以預測5年後的情況，面對千變萬化的世界經濟環境，政府需要務實，若政府隨便發放任何訊息，並非最好做法。他又指，政府很認真協助企業，增加就業；而先進製造業「含金量高」，有產業便有就業。 《五年規劃》涉及不同範疇，對於北京述職等安排是否需要調整，李家超表示，述職是要令國家安心並看到政府做應做的事，強調並非為述職而落實指標。 民生政策方面，房屋依然是焦點。其中《五年規劃》提出預期公屋綜合輪候時間，在2030至31年度下降至4年以下。李家超表示，未來5年平均有3.5萬伙公營房屋落成，有信心達到目標，並向3年方向邁進。

冀進一步提高簡樸房面積標準 政府興建過渡性房屋及簡約公屋，供正在輪候公屋或有迫切住屋需要的市民入住，惟部分過渡性房屋合約下個年度後屆滿。李家超表示，政府不會放棄覓地興建過渡屋及簡約公屋，而他認為簡約公屋成效比過渡性房屋高，如有需要會考慮興建多於3萬個簡約公屋。惟他期望，日後公營房屋供應充足，毋須以簡約公屋縮短輪候時間。 簡樸房同樣是本屆政府另一個重要的房屋政策。李家超指，會以有序方式取締劣質劏房，強調不會採用強硬手段。他又指，簡樸房制度登記期未滿一年，即有65%劏房登記，代表市場認可制度，有市場需要。他又期望，隨着房屋供應量增加，可進一步提高簡樸房的面積標準。

李家超任期剩餘一年，對於會否爭取連任，他強調行政長官必須「心無雜念」，當務之急是把眼前工作做好。對於會否擔心大埔宏福苑大火事件或抵銷多年努力，李家超指，政府的存在是為市民解決問題，事件反映很多系統上的問題，亦看到一些執行上的問題，要努力改革，確保不會再發生。 另外，李家超接受央視訪問時表示，五年規劃定了105個指標，他在今年施政報告亦定下了284個指標，有信心可以推動市民共同整體達成這些指標；又指五年規劃要求每年政府都要做好一些落實工作，每個行政長官都有述職的責任，無論哪一年都要做好。