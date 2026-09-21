鄧炳強：社會平穩很多但仍有暗湧　每日都有人找機會打「擦邊球」犯法

保安局局長鄧炳強表示，相比起2019年「黑暴」及「顏色革命」，社會平穩了很多，因為有法可依，大部份人都不敢犯法，但仍然存在「暗湧」，每日都有人找機會打「擦邊球」犯法，例如煽動他人。

最惡毒就是「軟對抗」

鄧炳強今日(21日)在電台節目表示，政府很願意接受批評，強調政府不是完美，如果有做得不好，市民給予意見，政府一定會聽。但如目的是煽動對特區政府或中央政府不信任，就要小心風險，他強調現時仍存有四大風險，包括外部勢力抹黑、本土恐怖活動、潛逃外國者繼續提倡港獨以及「軟對抗」。他形容最邪惡及惡毒就是「軟對抗」，因為未必是很明顯，呼籲市民要慎思明辨。

鄧炳強被主持問到大埔宏福苑五級火後有哪些事件屬於「軟對抗」，鄧炳強舉例當時有人在網上指政府「賤價」收地再以高價賣給地產商、防暴警對付災民、消防人員欠缺膳食及防火衣等，他說這些都是假消息，目的是分化社會，煽動市民憎恨政府，他又特別提醒有人欲煽動傳媒，因「影響力好大」。