元朗疑狗咬死人｜謝展寰：對事件感傷痛　料涉事狗隻非因北都發展無處容身

元朗一名女子在周六懷疑被狗隻襲擊後死亡，環境及生態局局長謝展寰表示對事件感到十分傷痛，政府會加強管理流浪狗，以減低風險。 謝展寰今早出席施政報告記者會，提及政府十分重視事件，警方聯同漁護署昨晚到事發一帶搜尋可疑狗隻，捉獲3隻唐狗，會對唐狗進行觀察檢查，檢視是否與事件有關。警方及漁護署的搜尋行動會維持一段時間，以保障市民安全。

相信非來自北都狗場 有指涉事狗隻因北部都會區發展而無處容身，謝展寰指仍正調查狗隻來源，但相信並非來自因北都發展而「清理」的狗場。謝展寰表示當局留意到發展北都用地而「清理」的流浪狗隻情況，政府會務實處理。謝展寰提及漁護署由2002年捕獲1.1萬多隻流浪狗，降至近年平均每年捕捉約400隻流浪狗，認為署方管理狗隻的措施有成效。但今次事件提醒當局仍要更好地管理流浪狗，進一步減低風險。 至於如何處理被捕捉的流浪狗，謝展寰指會為絕大部分狗隻絕育再放回，部分身體狀況欠佳、具危險性的狗隻則會人道處理。

另外，謝展寰指出施政報告提出檢視危險狗隻規例，狗主有責任妥善管束狗隻，當局會修訂罰則及具體要求，並加強宣傳教育。被問到會否引入基因檢測來判定格鬥犬，謝展寰解釋未必是最好的方法，因格鬥犬是一個種類，而非單一品種。大多狗隻都是混種，所以很難在基因上作準。他指國際上及現行做法是根據狗隻的身體特徵和性格，例如下顎是否強壯、肌肉是否壯碩、攻擊性等作判斷。