IKEA尖沙咀店梳化被「長佔」 官方大招趕絕 網民：但阻唔到人坐床

大型連鎖傢俬店宜家家居(IKEA)一直深受港人歡迎，陳列各款傢俱總有很多人逗留，惟不少人卻當作休息區，長期安坐陳列梳化涼冷氣、玩電話甚至瞓覺，令有意購買的客人無法試用。去年已有網民發現IKEA開始打擊「長佔」行為，如派出職員勸喻及擺放「請勿佔用梳化」告示牌。近日IKEA尖沙咀店直接出「必殺技」趕絕「長佔」行為，引發網民討論。

社交平台Threads有網民發現，IKEA尖沙咀店近日於梳化區的每張梳化放上巨型長條狀透明膠牌，印有「如有查詢，請向店務員聯絡」，照片同時可見多張梳化放上地台架，意味顧客如欲試坐，必須先知會職員協助移開膠牌，變相增加「長佔」難度。

惟店內有顧客「轉移目標」，坐往附近的睡床示範區。發帖網民表示「每個告示背後都有一個故事」、「世上沒有無緣無故的放牌」、「終於唔畀人坐了，其實係好事，雖然阻止到唔坐梳化，但阻止唔到人坐床」、「雖然冇梳化，但係每間房都有人，張被仲要俾人訓亂晒」。