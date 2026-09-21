國慶黃金周｜逾2000間食肆商戶10.1提供優惠　全港戲院戲票半價

為慶祝國慶77周年，政府和社會各界將推出一系列特別優惠及活動，涵蓋公共交通、文化藝術及消閒、飲食及消費等範疇。初步有超過2,000間食肆及商戶，將於10月1日提供餐飲優惠，包括全港商業戲院在國慶當日的戲票半價。

古物古蹟辦事處、活化歷史建築伙伴計劃的14個項目、警隊博物館、大館及元創方亦會推出不同優惠，包括加開免費導賞團。香港賽馬會國慶當日將於沙田馬場舉行國慶賽馬日，市民屆時可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席。昂坪360和海洋公園會推出門票折扣，山頂纜車和香港杜莎夫人蠟像館將向持票訪客贈送紀念品，送完即止。

「優鮮港品」七七折選購指定產品

食物環境衞生署轄下部分公眾街市將推出不同優惠，市民亦可於10月1至7日經「優鮮港品」實體店、網店或手機應用程式，以七七折選購指定產品。另外，市民國慶當日到環境保護署「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分。警察禮品廊、機場、科學園、港深創新及科技園、西九文化區、「香港．設計廊」，以及不同商場和百貨公司也會提供餐飲、消費、泊車等優惠。