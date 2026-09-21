Keeta無人機送遞服務首次進入屋邨，首飛馬鞍山頌安邨

瑞幸咖啡是此次航線引入的新商戶，無人機載著蛋糕與咖啡，從科學園8W起飛場升空，數分鐘後降落在頌安邨頌和樓下的智能櫃。居民掃瞄二維碼開櫃取出外賣，全程毋須踏出屋邨。Keeta指科學園商圈供應豐富，有大量頌安邨居民喜愛的餐飲品牌，惟兩者之間受地形所限，車輛送遞需繞行較長路程；無人機則不受地面交通約束，直線飛行數分鐘即可送達，大幅縮短送遞時間，令屋邨居民享受到更高品質的即時餐飲服務。

Keeta無人機送遞服務首次進入本港公共屋邨， 首飛馬鞍山頌安邨。外賣由科學園區送遞，Keeta指無人機不受地面交通約束，可為頌安邨居民提供更多外賣選擇。

房屋局局長何永賢亦親身體驗頌安邨航線的低空送遞，指是人生中第一次體驗透過低空配送技術，將一杯冰凍咖啡送到她手中，是一次非常難得的經驗。Keeta Drone香港業務負責人表示：「無人機配送不應只是科技園區的風景線。今次航線開通，代表無人機配送首次飛入香港市民的日常生活。」

無人機噪音水平下降

針對屋邨居民關注的噪音及私隱，最新一代無人機採用自研靜音槳葉，噪音水平較此前機型下降約75%，飛行時段與社區作息互相協調，降落點選址遠離大廈窗戶等區域。飛行器不搭載任何面部識別設備，視覺導航僅用於飛行定位，不會儲存地面影像。