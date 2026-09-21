將軍澳「子彈仔」童黨橫行擾街坊清夢 區議員張美雄追截：11點幾喇嘈親人(有片)

西貢區議員張美雄指將軍澳深夜不時有「子彈仔」童黨出沒橫行，故於深夜時份親身於現場追截有關人士，同時向警方舉報，希望能制止噪音。(張美雄FB)

香港不時有街童騎著俗稱「子彈仔」的改裝單車（在深夜飛馳，期間播放著強勁音樂，即使身在遠處都能清楚聽到音源騷擾附近街坊。近日西貢區議員張美雄指出，將軍澳深夜不時有「子彈仔」童黨出沒橫行，故於深夜時份親身於現場追截有關人士，同時向警方舉報，希望能制止噪音。

西貢區議員張美雄今日(21日)在Facebook發文，接獲居民投訴近日不時有「子彈仔」於深夜時份在將軍澳海濱長廊出沒，並發出「惡意噪音滋擾」，影響日出康城及將軍澳鄰居作息。張表示，前晚近凌晨時段再度發現有「子彈仔」發出惡意噪音，於是與團隊由將軍澳追到近坑口位置，其拍攝影片所見，至少7輛「子彈仔」在區內出沒，期間播放強勁音樂，即使身在遠處都能清楚聽到音樂，張美雄即時上前阻截：「細聲少少啦，嘈親人呀咁樣。11點幾喇喎小朋友，好唔好」，期間聽到有人回應「好」。同時，旁邊亦有女聲不滿表示：「幾點呀而家？」

「可否將心比心考慮別人感受」

張美雄其後向警方舉報，「要求加強巡邏執法，徹底還大家一個安靜嘅夜晚」。他稱會於區議會上向警方及社會福利署反映問題，減輕對街坊的滋擾，又稱「我都有勸佢哋，其實玩車、踩車冇問題，但可唔可以唔好11點過後孭住兩個大喇叭巡遊，如果想聽音樂就帶返個耳機，好多人第二日要返工返學，要搵食，要生活，要養家，佢地平日也好大壓力，凌晨仲要俾噪音滋擾，可否將心比心考慮吓別人的感受。」

就「子彈仔」單車噪音問題，有街坊留言回應指問題存在久，「依班人成日周圍去！有時會踩過去調景嶺嗰邊！啲喇叭聲好嘈」、「海濱地區的居民實無覺好瞓」，亦有網民稱「D細佬好囂張」、「最慘係佢地以為自己好型」。