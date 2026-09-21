六旬翁為尋性刺激剃智障大姨陰毛　官斥利用事主依賴犯案判囚20個月

六旬翁前年在住所內用剃刀剃去中度智障大姨的陰毛，期間觸碰其陰部。他早前承認猥褻侵犯罪，案件今日(21日)在西九龍裁判法院(暫代區域法院)判刑。暫委法官徐綺薇指，被告身為監護人理應保護事主的安全和尊嚴，卻利用她的脆弱和對他依賴而犯案，嚴重違反誠信，判囚20個月。 被告L. H. Y. (68歲)，承認於2024年8月16日，在香港新界將軍澳某屋邨單位，猥褻侵犯精神上無行為能力的女子X。案情指，當時69歲的事主X患有中度智障，居住在弱智人士宿舍，被告是X的妹夫，2012年妻子去世後成為X的法定監護人。案發當日下午2時許，宿舍職員在X洗澡時沒有異常，隨後被告將X帶離宿舍，晚餐後再送回宿舍。翌日，宿舍職員在X洗澡時發現其陰毛被剃去。被告在同月18日自首，在警誡下承認犯案，請求給予他機會。

一時心血來潮及好奇 在錄影會面中，被告確認當日將X帶回自己與現任妻子的單位，及後因一時心血來潮及好奇，要求X脫去內褲，從浴室取出剃刀剃去X的陰毛，期間有接觸X的陰部，隨後將剃刀放回浴室的鏡櫃內，用報紙包裹陰毛扔在大堂的垃圾桶內。警方從被告的住所檢獲5把黑色剃刀，被告確認曾使用其中一把剃去X的陰毛。 徐官引述創傷報告，指現年71歲的X患中度智障和認知障礙，目前未有發現與案件有關的創傷反應。然而案發後X被減少外出機會，亦因未能與被告接觸感到不安，反映本案使其生活質素下降，不能低估這對X的心理影響。

欲性交不舉想尋性刺激 徐官續指被告與感化官談及本案時表現尷尬，未有詳述案情，但向心理學家表示，當時想與X發生性行為，惟因不舉未能成事，故透過剃陰毛尋找性刺激。徐官留意到有關欲發生性行為的內容，未出現在案情中，故只會適度參考。心理報告另指，被告誤會當時是易獲性刺激的機會，不知智障人士無法反抗不等於無受傷害。考慮到被告年紀、無性罪行紀錄、無偏差性興趣及與家人的關係等，認為他重犯風險低。 徐官直言案情極為嚴重，X屬於易受傷害群體，法庭須予以阻嚇性刑罰，反映公眾的厭惡和為受害人伸冤。被告犯案過程維持約5分鐘並曾接觸X的陰部，過程並不短暫或偶然，而案發時兩人在睡房獨處，X沒有反抗能力孤立無助，被告利用其脆弱和依賴犯案。本案唯一的減刑理由為被告認罪，考慮所有因素後判囚20個月。

案件編號：DCCC957/2025